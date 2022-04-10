【重磅快評】蔣萬安提中正紀念堂轉型是妙招還是爛棋？

國民黨立委蔣萬安，針對中正紀念堂轉型表示，應該以更高視野、未來性觀點看待，可以升級「台灣建設紀念館」，以彰顯過去七十年來所有為中華民國、為台灣努力付出過的族群、世代。

提議一出，綠營立刻猛烈反擊：最愛吃蔣萬安豆腐的行政院長蘇貞昌說，「連他都知道要改變了」；文化部長李永得反問，蔣萬安要講清楚，紀念堂的銅像與堂體該如何處理；立委吳思瑤挖苦，這麼講只代表選舉焦慮症；洪申翰則要蔣萬安「公媽拿回家自己拜」。反觀藍營，雖然也有如立委林為洲等支持者，但相對於綠營的嘲諷，力度明顯小得多；反而是孫文學校校長張亞中公開批評，拿香跟拜民進黨。

面對綠營每到選舉就把兩蔣拿出來消費，蔣萬安想化被動為主動，不打算再當視兩蔣為完人的「凡是派」，對於2022市長選舉，或是未來自己的政壇「人設」，都不失為好點子。但是再優異的構想，也需要夠好的執行，才能發揮效果。就此而言，蔣委員的出招，仍然顯得上下到處都是空門，很容易被敵人乘虛反殺。

雖說蔣萬安幾乎篤定代表國民黨出征台北市，雖然有媒體報導，他先前曾與「基層、議員」溝通徵詢，但包括黨中央、立院黨團，或是馬英九、侯友宜、郝龍斌、韓國瑜、趙少康等藍營大老，乃至媒體與網路上的親藍意見領袖，顯然都不在他的合謀範圍內，而更像是閉門造車。因此一旦意見拋出，己方陣營的附議聲量有限，甚至不乏唱反調的異聲，反而是向來擅長見縫插針的敵營，冷嘲熱諷來得又急又快。

更進一步說，國民黨如何看待中正紀念堂轉型，背後的題目其實是：面對民進黨近年來藉轉型正義之名發動清算，應該要如何面對包括兩位蔣總統，以及他們過去對國家功過等的歷史？這個題目茲事體大，如果藍營上下連一個粗略的共識都拿不出來，在對手兇狠進逼下，只怕很難不被對方繼續消費。

然而問題是，隨著中國大陸的國勢崛起，以及台灣內部的主體性意識高漲，藍營過去的中華民國論述，面臨被台獨與「紅統」兩面撕扯的尷尬局面。近年來的黨中央（2016年之前還包括政府），對此矛盾不願也不敢面對。結果往往是不待敵營的攻擊，自己已經先亂成一團：當然是很國民黨式的吵架方式，表面上從不撕破臉，實際上從不團結，所以傷口永遠不會結痂。

國民黨的兩大對手，包括民進黨與共產黨，都曾面臨類似的問題。共產黨的立黨哲學，本來就是過去要為現代服務，因此慣於訂定歷史決議，為先前的人與事定下考績分數；至於民進黨，也是以1999年的「台灣前途決議文」，成功化解社會大眾對台獨的疑慮，因此才有2000年第一次執政。時至今日，蔡政府甚至進一步成功將中華民國台灣化，某程度攫奪了藍營過去標榜的「捍衛中華民國」大纛，藉機把藍營擠向「舔共賣台」。這種抹紅套路，當然相當程度是扣帽栽贓，但是藍營除了跺腳之外，有沒辦法拿出有效的對策來抗衡？

同樣道理，民進黨的能源政策，其墨守意識形態、不切實際的程度，更遠甚於台獨主張。據傳國民黨中央對於年底的九合一大選，終於打算將以能源政策作為主戰場。問題是，大家都知道民進黨的能源政策是空中樓閣，但國民黨的政策是什麼？考慮到地理環境、國家安全、全球趨勢、經濟成本等因素之下，如何看待核能發電？是國民黨繞不過的題目。但是一如其他重大施政範疇，國民黨提不出答案：更進一步說，誰代表藍營的能源主張？朱立倫、馬英九，還是侯友宜、盧秀燕、林姿妙？

再往下細究更可以發現，藍營上一個真正的政策共識，恐怕是1992年的「一中各表」。如今距離當初已經卅年，在兩岸外交、經濟能源、國防兵制......等範疇，到底國民黨的主張是什麼？如果本身沒有火力協同機制，不能將所有的攻擊力度匯聚在對方弱點上，只能零零星星對著敵人亂放槍，能發揮多大的殺傷力？

因為沒有一致的立場，所以凝聚不出資源與力量；因為資源與力量不足，所以沒有底氣去釐清自己的立場。國民黨若是無法打破這個惡性循環，只怕未來的發展只會日益不利；如果國內政治走上民進黨的一黨獨大，對台灣而言，恐怕會是更大的災難。