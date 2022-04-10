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【重磅快評】蔣萬安提中正紀念堂轉型是妙招還是爛棋？

聯合報 / 主筆室
有意參選台北市長的國民黨立委蔣萬安前天受訪拋出將中正紀念堂改為台灣建設紀念館的構想。記者潘俊宏／攝影
有意參選台北市長的國民黨立委蔣萬安前天受訪拋出將中正紀念堂改為台灣建設紀念館的構想。記者潘俊宏／攝影

國民黨立委蔣萬安，針對中正紀念堂轉型表示，應該以更高視野、未來性觀點看待，可以升級「台灣建設紀念館」，以彰顯過去七十年來所有為中華民國、為台灣努力付出過的族群、世代。

提議一出，綠營立刻猛烈反擊：最愛吃蔣萬安豆腐的行政院長蘇貞昌說，「連他都知道要改變了」；文化部長李永得反問，蔣萬安要講清楚，紀念堂的銅像與堂體該如何處理；立委吳思瑤挖苦，這麼講只代表選舉焦慮症；洪申翰則要蔣萬安「公媽拿回家自己拜」。反觀藍營，雖然也有如立委林為洲等支持者，但相對於綠營的嘲諷，力度明顯小得多；反而是孫文學校校長張亞中公開批評，拿香跟拜民進黨

面對綠營每到選舉就把兩蔣拿出來消費，蔣萬安想化被動為主動，不打算再當視兩蔣為完人的「凡是派」，對於2022市長選舉，或是未來自己的政壇「人設」，都不失為好點子。但是再優異的構想，也需要夠好的執行，才能發揮效果。就此而言，蔣委員的出招，仍然顯得上下到處都是空門，很容易被敵人乘虛反殺。

雖說蔣萬安幾乎篤定代表國民黨出征台北市，雖然有媒體報導，他先前曾與「基層、議員」溝通徵詢，但包括黨中央、立院黨團，或是馬英九、侯友宜、郝龍斌、韓國瑜、趙少康等藍營大老，乃至媒體與網路上的親藍意見領袖，顯然都不在他的合謀範圍內，而更像是閉門造車。因此一旦意見拋出，己方陣營的附議聲量有限，甚至不乏唱反調的異聲，反而是向來擅長見縫插針的敵營，冷嘲熱諷來得又急又快。

更進一步說，國民黨如何看待中正紀念堂轉型，背後的題目其實是：面對民進黨近年來藉轉型正義之名發動清算，應該要如何面對包括兩位蔣總統，以及他們過去對國家功過等的歷史？這個題目茲事體大，如果藍營上下連一個粗略的共識都拿不出來，在對手兇狠進逼下，只怕很難不被對方繼續消費。

然而問題是，隨著中國大陸的國勢崛起，以及台灣內部的主體性意識高漲，藍營過去的中華民國論述，面臨被台獨與「紅統」兩面撕扯的尷尬局面。近年來的黨中央（2016年之前還包括政府），對此矛盾不願也不敢面對。結果往往是不待敵營的攻擊，自己已經先亂成一團：當然是很國民黨式的吵架方式，表面上從不撕破臉，實際上從不團結，所以傷口永遠不會結痂。

國民黨的兩大對手，包括民進黨與共產黨，都曾面臨類似的問題。共產黨的立黨哲學，本來就是過去要為現代服務，因此慣於訂定歷史決議，為先前的人與事定下考績分數；至於民進黨，也是以1999年的「台灣前途決議文」，成功化解社會大眾對台獨的疑慮，因此才有2000年第一次執政。時至今日，蔡政府甚至進一步成功將中華民國台灣化，某程度攫奪了藍營過去標榜的「捍衛中華民國」大纛，藉機把藍營擠向「舔共賣台」。這種抹紅套路，當然相當程度是扣帽栽贓，但是藍營除了跺腳之外，有沒辦法拿出有效的對策來抗衡？

同樣道理，民進黨的能源政策，其墨守意識形態、不切實際的程度，更遠甚於台獨主張。據傳國民黨中央對於年底的九合一大選，終於打算將以能源政策作為主戰場。問題是，大家都知道民進黨的能源政策是空中樓閣，但國民黨的政策是什麼？考慮到地理環境、國家安全、全球趨勢、經濟成本等因素之下，如何看待核能發電？是國民黨繞不過的題目。但是一如其他重大施政範疇，國民黨提不出答案：更進一步說，誰代表藍營的能源主張？朱立倫、馬英九，還是侯友宜、盧秀燕、林姿妙？

再往下細究更可以發現，藍營上一個真正的政策共識，恐怕是1992年的「一中各表」。如今距離當初已經卅年，在兩岸外交、經濟能源、國防兵制......等範疇，到底國民黨的主張是什麼？如果本身沒有火力協同機制，不能將所有的攻擊力度匯聚在對方弱點上，只能零零星星對著敵人亂放槍，能發揮多大的殺傷力？

因為沒有一致的立場，所以凝聚不出資源與力量；因為資源與力量不足，所以沒有底氣去釐清自己的立場。國民黨若是無法打破這個惡性循環，只怕未來的發展只會日益不利；如果國內政治走上民進黨的一黨獨大，對台灣而言，恐怕會是更大的災難。

國民黨 民進黨 蔣萬安

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