再發合照挺羅智強 徐巧芯：勇往直前的人不弱

國民黨台北市議員羅智強表態角逐桃園市長，引發藍營地方反彈，台北市議員徐巧芯今在臉書放上一張過往和羅智強合照的照片，再次挺羅智強，她表示，這十年來靠著這一股希望之火，因為各種大事小事差點被撲滅，但好險總是有前輩相伴，並透露羅智強就是其一，「擁有鬥志能夠勇往直前的人，一點都不弱。」

徐巧芯表示，還記得十年前，「面試」國民黨的那一天。還是政大的學生。受邀請參加國民黨的青年培訓計畫。雖然他的價值跟國民黨相近，但當時的她並不埋國民黨的單。在年輕人的眼裡，沒有背景的人來這裡就是送死的。但因為這個計畫神神秘秘的，讓她起了好奇心，就過去試試看。

徐巧芯表示，他記得第一堂課是在2011年的11月，某周四的傍晚，一個神秘的教室。講課的是一位國民黨最年輕的、28歲的女性發言人，從記者開始做起，還曾經到紐約參與過選舉，充滿活力，言談中既聰明又吸引人。當時她覺得：「她好酷」、「原來國民黨裡面有這樣的人，以前我怎麼不知道」。

徐巧芯表示，於是她有了一個標竿往前，在國民黨內從基層開始學習。這條路上還陸陸續續出現了許多不簡單的人物，讓她燃起一絲希望，或許沒有家庭背景、地方勢力相挺的政治人物，也可以靠自己的奮鬥撐出一片天，這一股希望之火在這十年來，經常因為各種大事小事差點被撲滅，但好險總是有前輩、盟友適時相伴，保護小小的火星持續奮力燃燒著。

徐巧芯表示，很多人可能不知道，其中一個最早對她伸出援手的人之一，就是羅智強。這是23歲的徐巧芯，與「台灣加油讚副執行長」羅智強，在凱道前面對著車潮、人潮宣講理念。十年過後，歷經各種艱難與險阻，很慶幸我們仍是一起打拚的夥伴。

徐巧芯表示，回首過往，當初的戰友已經走了一大半。其他人或許得到了更好的生涯發展，但國民黨失去了好不容易培養出來的人才，她仍為黨感到可惜。「有時候我也有點孤單，但我知道自己留下來的意義。如果他們曾經是我的標竿，拉了我一把，我也想成為某某某的標竿，適時拉他們一把，完成這個希望的傳承。」

徐巧芯表示，她雖然沒有家族與派系的支援，卻擁有永不放棄的精神、對手打不倒的戰鬥意志、改革的決心。漫畫家井上雄彥曾寫過，「這世界才沒有什麼真正的強者，有的只是想要變強的人」，她說，忘記初衷、迷失自己的才是弱者；沒有覺悟，無法前行的才是弱者。擁有鬥志能夠勇往直前的人，一點都不弱。