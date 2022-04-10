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羅智強自曝近來狂聽這首歌：我是不是該安靜的走開？

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨台北市議員羅智強昨天在網路節目上坦言，最近常聽「我是不是該安靜的走開」，表達自己的心境。本報資料照
國民黨台北市議員羅智強昨天在網路節目上坦言，最近常聽「我是不是該安靜的走開」，表達自己的心境。本報資料照

國民黨桃園市長人選陷入僵局，國民黨台北市議員羅智強昨天在網路節目上坦言，午夜夢迴時會浮現出一些掙扎、猶豫的感覺，更透露最近常常會聽一首歌，歌名是「我是不是該安靜的走開」，藉機透露自己的心境。

羅智強昨日在網路節目「全民平評理」討論國民黨桃園市長人選話題，對於與國民黨主席朱立倫的通話引起各界關心一事，羅智強表示這通電話從4月1日到現在也該掛了，他強調「政黨裡面一定有意見的扞格」，但不要懷疑他與朱立倫想要贏下桃園的決心。

羅智強指出，這次的事件不應該把所有責任都放在黨或主席身上，自己也有需要負責的部分。對於許多支持者要他退黨參選，羅智強表示國民黨對於自己有提攜之恩，加上國民黨內有許多有革命情誼的戰友，雖然心中有苦水，但只要想到這些過程時，他就很清楚「不管做任何決定，我不會脫黨參選！」

但羅智強也說，在午夜夢迴時仍會有掙扎與猶豫，更透露最近他常常聽「我是不是該安靜的走開」，坦言人心是肉做的，自己也會感受到壓力，說自己在過程中有做得不成熟、不夠好的地方，自己都會進行檢討，希望黨也能做出一些調整，如此一來就有繼續進步的空間。

羅智強今天也在臉書發文表示，自己探望父親時，正在看政論節目的老爸忽然語帶不捨地說，「你不要再為難他們，也為難自己了」聽到這句話，也讓他意識到自己也讓老爸擔心了。

羅智強 國民黨 桃園

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