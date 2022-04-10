蔡英文分享快篩體驗：一步步跟著說明書操作

蔡英文總統因日前曾與一位確診家人用餐，8日下午宣布在官邸隔離。蔡總統今天在臉書分享自行快篩心得，她說，依照指揮中心的指引和醫療團建議，她在上午完成了一次快篩。為了確保準確，她仔細地跟著說明書一步步操作，結果是陰性，身體狀況也維持得很不錯，請大家安心。

蔡總統說，「許多人都有快篩經驗，有人會連打好幾個噴嚏，有人會覺得有微微的痛感，我自己倒沒有這樣的感覺，應該是操作時有點緊張，但無論如何，透過快篩來確認自己的健康，降低感染風險，都是我們保護自己與家人的表現。」

蔡總統說，政府團隊正全力因應新階段的疫情防治，也持續提升快篩試劑的量能和運用，讓大家都能做好個人防疫，也降低疫情擴散的風險。此外，雖然隔離期間不能出門，4月12日，她仍將與「台灣瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」進行視訊會議，繼續為台灣拚外交，周末期間，提醒大家出門也都要繼續落實防疫。