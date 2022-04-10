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新人不找朱立倫掃街掛看板？ 江啓臣：黨務中立

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
國民黨前主席、現任立委江啟臣表示，現階段初選要黨務中立，正式提名後都會全力幫忙。記者胡瑞玲／攝影
國民黨前主席、現任立委江啟臣表示，現階段初選要黨務中立，正式提名後都會全力幫忙。記者胡瑞玲／攝影

國民黨前主席、現任立委江啟臣今陪同台北市第一選區（士林、北投）議員參選人黃子哲及第三選區（松山、信義）參選人詹為元掃街拜票，被問到鮮少新人找黨主席朱立倫共掛看板，江啓臣表示，初選階段黨務中立，正式提名後，黨內從上到下都會全力幫忙。

針對江啟臣、趙少康、侯友宜成許多新人會尋求協助的母雞，但卻鮮少人會找黨主席朱立倫，也很少與朱立倫共掛看板，江啓臣表示，主席要黨務中立，目前是黨內初選階段，等正式提名後，不用候選人開口，從黨主席到各委員一定都會全力幫忙。

除了台北議員參選人，高雄市前議長許崑源的女兒許采蓁也希望江啟臣南下出席活動，江啓臣說，她今天服務處喬遷，由於先敲定台北輔選行程，所以昨天有打電話給她給予祝福，4月份受黨內初選階段，未來幾周，台北以外的地方也會幫忙，現在他沒有任何黨職，就站在鼓勵年輕人的立場，能幫忙就全力支持。

朱立倫 江啟臣 侯友宜

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