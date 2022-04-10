國民黨桃市長提名爭議不斷 陳學聖爆︰當年一路被放生

國民黨桃園市長提名黨內紛擾不斷，2018年代表國民黨參選桃園市長的前立委陳學聖今天在臉書爆料，當年地方要角讓他吃盡苦頭，不僅整合辛苦、一路被放生，甚至一度要被「換腎（聖）」，這些經歷也讓他明白地方政治的高複雜度。

陳學聖說，很多人不記得2018桃園市長選舉，國民黨當時是用初選推派他出來選舉，起因是原本2018年黨內規畫吳志揚再次參選桃園市長，但吳放棄，因此經過有意參選者的協調，決定用初選推出候選人。

陳學聖表示，這局本來並不是他人生的規畫，但身為桃園最資深的立委，面對鄭文燦高滿意度的超難門檻，他不能迴避自己的責任，所以同意參加初選，並表示成功不必在我，只要初選誰最強，他就支持誰，「這些話語、場景，對照現在，大家一定有幾分熟悉吧！」

陳學聖說，當時初選民調他第一、魯明哲第二、楊麗環第三，結果楊麗環立刻說初選不公，堅持參選到底，導致第一名的他到選前最後一刻，還在「求見」第三名，就算透過各方人士安排，都見不到楊麗環，最終整合失敗。

陳學聖說，這場仗本就不好打，加上整合辛苦，他一路被放生，不僅黨中央補助是0，地方一些要角更讓他吃盡苦頭，連競選總部都不讓他踏進去，更不用說總部成立時，陪候選人大進場的竟然是鄭文燦。

陳學聖說，「照理我不是初選第一名嗎？應該大家一起同心來幫我，怎麼變成我四處在『求』大家來幫我，最後還說我不努力，一度要從花蓮迎來傅崑萁『換聖』！」

陳學聖感慨，2016年桃園6席立委瞬間變為2席，自己是少數倖存的立委，他義無反顧、滿腔熱血選擇承擔，卻變成四處懇求的乞憐者，「一場市長選舉，讓我深深體會到地方政治的高複雜度」。

陳學聖說，各地環境不同，要如何因地制宜，推出公約數最大的候選人，不能只靠一招服眾，而是需要很多的磨合、忍辱，才有所謂的整合成功。雖然最後他輸了，但還是感謝曾投給他的鄉親。