柯文哲嗆黨內人士是狗 綠委：誰家市長領回去

民眾黨主席柯文哲開嗆中評會主委、黨內立委賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，引發議論。民進黨立委吳思瑤說，講這種話的人，一定是不愛毛小孩的，甚至根本是貶抑動物的，反嗆「誰家的市長領回去！首都市民憤怒的回應」。

吳思瑤指出，有這種市長，可以想見台北市政府對友善動物的政策是何其漠視及被動。以市議員2021揭露的新聞訊息，北市僅12所公立學校認養犬貓，參與率僅0.52%，執行成效也連續4年居於六都之末。中央有補助政策全國都大推，唯獨北市府推動不力，擁有最豐沛資源的首都卻在生命教育上嚴重不及格。

「從柯文哲身上， 就知道從小灌輸孩子正確的友善動物管理有多重要」吳思瑤指出，深入校園宣傳校園友善犬的政策，也跟北投天母學校的校狗都成了好朋友。 文林國小、 蘭雅國中、 天母國中的校狗都叫黑皮， 逸仙國小Mango是幼兒園小朋友的最愛， 新民國中Bingo是同學們的陪伴者，而清江國小的Kuro上天堂當小天使了，同學甚至對校園設了一個紀念專區。

吳思瑤指出，為弱小的生命找家，解決流浪動物問題，讓孩子從小培養正確的友善動物觀念，也強化飼主責任。「我們在努力做的事，這位市長顯然毫不在乎，也不會用心。」