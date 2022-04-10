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蔡英文今快篩陰性報平安 12日瑞典團改賴清德接待

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡總統（中）今天上午依照防疫指引進行快篩，結果為陰性。本報資料照片
蔡總統（中）今天上午依照防疫指引進行快篩，結果為陰性。本報資料照片

蔡英文總統日前因曾與一位確診家人一起用餐，8日下午宣布在官邸隔離。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡總統今天上午依照防疫指引進行快篩，結果為陰性，目前健康狀況依然良好，蔡總統感謝大家關心。醫療團隊也會嚴密掌握總統健康狀況，請大家放心。

張惇涵並說，總統原訂於4月12日接見「台灣瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」之行程，雖因蔡總統正在隔離，無法實體進行，但為表達對於訪問團之尊重，感謝瑞典挺台之情誼，蔡總統將在4月12日上午與訪團進行視訊會議。副總統賴清德並將於當天視訊會議後，在總統府與訪團進行會晤。

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