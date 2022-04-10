蔡英文今快篩陰性報平安 12日瑞典團改賴清德接待

歷經去年公投失敗，以及今年年初罷昶、中二補選雙敗，國民黨氣勢跌落谷底；面對年底九合一大選，國民黨整合屢傳內鬨，黨領導遭黨內高度質疑。國民黨何以內憂外患不斷，黨內分析，這與國民黨幾股勢力消長有關。尤其是2016年政黨輪替、國民黨財政日益困窘後，黨務推展亟靠地方勢力維持，逐漸形成尾巴搖狗之勢，對此不滿的力量，挑戰黨的權威，才導致國民黨亂象頻仍。桃園的提名之亂，就是此一衝突的展現。...

2022-04-10 12:08