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被柯文哲罵是狗 林恕暉：沒人希望走回威權老路

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲針對近日風波，昨天表示會私底下跟賴道歉。本報資料照片
身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲針對近日風波，昨天表示會私底下跟賴道歉。本報資料照片

民眾黨主席柯文哲開嗆中評會主委、黨內立委賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，引發議論。林恕暉今天再發聲明，「柯文哲不知道你們查的結果嗎？」這是小學將畢業的女兒看了這兩天的新聞，問他第一句話；他說，沒有人希望走回威權老路，大家要一起走的遠一點，就得反省自己、負起責任、努力實踐，這是民主的必經之路。

林恕暉說，對於柯主席的情緒性說詞，女兒說「他是不是不想處理，希望其他人去處理？」「其實他（照制度）好好處理就好了。」孩子的三句話，明確的點出了問題。

他說，昨天收到許多親友的關心，不只母親關心詢問，弟弟也強烈反彈，甚至表明會因此要親友不要支持民眾黨。這也代表我們從政者的壓力，為何繼續在此堅持？不就是希望讓成立兩年半的新政黨，建立公開公正的黨機制，帶動台灣新政治文化的提升，「台灣政治改革需要想像力與行動力，但體制改革從自己內部做起，只有還有機會，我們不會放棄。」

他指出，中評會3月30日開會決議公開調查報告時，中評委們壓力很大，一致希望由他代表先向柯主席說明，當天他立刻把中評會調查報告傳給主席幕僚，表明必要時他可向他當面說明。可惜，沒有任何回音，之後就傳出「炸彈說」。

林恕暉說，中評會這份調查報告，其實背負了多數黨員、支持者希望建立黨體制的期待，讓初選提名照制度評鑑或初選，而不是黑箱作業、地方黨部主委說了算。除了苗栗案，中評會收到不少檢舉，有初選問題，也有因黨中央人事異動引起的紛爭，希望中評會能做出公正決斷。因此，明知有重重險阻，我們也必須勇敢向前行。

他表示，從政是需要家人、朋友、同志的支持，我們必須考慮家人的感受，才能往前走，這是個人要承擔的。但在黨的層次來說，這次風波不是私下、個人的小事，也是黨的大事。

柯文哲 民眾黨

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