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台中企業挺蔡其昌餐會 賴清德坐全程林佳龍未出席

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
立法委員何欣純今一早透過臉書發文，表示「當仁不讓，有您的支持」簡短幾句卻意有所指。圖／取自何欣純臉書
立法委員何欣純今一早透過臉書發文，表示「當仁不讓，有您的支持」簡短幾句卻意有所指。圖／取自何欣純臉書

台中市有親綠營的企業大老昨天晚上邀請黨公職聚餐，餐會名為「團結、進步、大台中」的餐會中，副總統賴清德也到場，替立委蔡其昌拉抬聲勢的用意甚明，但政壇人士今指出「林佳龍」未出席，使得這場餐會能有多少意涵仍待觀察。

據接近林佳龍人士說，林佳龍事前有表明，昨晚因在高雄市有重要演講，所以未出席。

同樣是熱門人選之一的立委何欣純昨亦出席了這場餐會，但餐會中只讓蔡其昌講話，未能邀何上台。何今一早即透過臉書發文，表示「當仁不讓，有您的支持」簡短幾句卻意有所指，吸引許多支持者留言為她加油。

據了解，這場餐會由總統府資政沈國榮、李茂盛及行政院顧問林戊坤等台中地方大老邀集，挺綠的企業大老幾乎全員出席，而立委除了蔡其昌外，何欣純、張廖萬堅、莊競程、林靜儀以及市議員也都到場，甚至基進黨前立委陳柏惟也應邀出席。

一名出席市議員說，因為目前是在市長人選徵召階段，全場僅蔡其昌上台，而何欣純等其他人未獲邀講話，擺明是為蔡其昌做球。而且包括多位國策顧問在內的大老們私下也已展開連署，希望民進黨中央儘速徵召蔡其昌參選下屆市長，好進入備戰狀態。

據與會者指出，賴清德說台中團結就能贏，有決心就能贏得市長選舉。蔡其昌則重申，他個人不懼戰也不畏戰，只要黨需要，一定勇於出征。看起來，徵召蔡其昌「似已8、9成」。

不過，也有與會人士指出，雖大局似傾向蔡其昌，但高層更期待他能先辭去副院長以示決心，但蔡則認為還未竟之事，因此還遲未做此一決定。

何欣純今晨則說，最重要的是蔡英文的決定，到底是誰月底才決定，她要爭取，且當仁不讓。而且她感受到很多人支持她，台中的城市治理可以更好，這是身為台中人的責任。

蔡其昌 何欣純 林佳龍

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