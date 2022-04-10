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台灣關係法43周年 外交部：維繫台海和平的重要基礎

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部在「台灣關係法」立法43周年紀念日發文表示，一路走來台美緊密友好。圖為美國與中華民國國旗。本報資料照片
外交部在「台灣關係法」立法43周年紀念日發文表示，一路走來台美緊密友好。圖為美國與中華民國國旗。本報資料照片

今天是「台灣關係法」立法43周年紀念日，外交部表示，將持續互信、互惠及互利的原則，在台美既有的良好基礎上，進一步提升台美關係。

外交部今在臉書發文指出，「台灣關係法」是維繫台灣與美國緊密夥伴關係及台海和平的重要基礎，這一路走來台美緊密友好。

外交部表示，自拜登政府上任後多次重申遵守「台灣關係法」及「六項保證」，不僅指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領資深跨黨派代表團訪台、任內三度對台軍售、2月公布的「印太戰略」也多次提到台灣，具體展現對台承諾堅若磐石。

據指出，美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）原訂8日展開亞洲行，赴日本後訪台，預計10日抵台；但波洛西7日新冠肺炎檢測呈陽性，其幕僚表示，原計畫由波洛西率領前往亞洲的訪團行程延期。

2019年4月，美國眾議院前議長萊恩（Paul Ryan）率訪問團來台參加台灣關係法40周年紀念活動。去年4月，美國總統拜登派其好友、前參議員陶德（Chris Dodd）等人訪台，以紀念「台灣關係法」由總統簽署生效42周年。

台灣關係法 美國 外交部

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