聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣關係法43周年 外交部：維繫台海和平的重要基礎
今天是「台灣關係法」立法43周年紀念日，外交部表示，將持續互信、互惠及互利的原則，在台美既有的良好基礎上，進一步提升台美關係。
外交部今在臉書發文指出，「台灣關係法」是維繫台灣與美國緊密夥伴關係及台海和平的重要基礎，這一路走來台美緊密友好。
外交部表示，自拜登政府上任後多次重申遵守「台灣關係法」及「六項保證」，不僅指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領資深跨黨派代表團訪台、任內三度對台軍售、2月公布的「印太戰略」也多次提到台灣，具體展現對台承諾堅若磐石。
據指出，美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）原訂8日展開亞洲行，赴日本後訪台，預計10日抵台；但波洛西7日新冠肺炎檢測呈陽性，其幕僚表示，原計畫由波洛西率領前往亞洲的訪團行程延期。
2019年4月，美國眾議院前議長萊恩（Paul Ryan）率訪問團來台參加台灣關係法40周年紀念活動。去年4月，美國總統拜登派其好友、前參議員陶德（Chris Dodd）等人訪台，以紀念「台灣關係法」由總統簽署生效42周年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言