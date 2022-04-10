批柯文哲政績 郝龍斌點名大巨蛋、北藝延宕與內湖塞車

台北市長柯文哲將卸任，現力拚上任初期質疑涉弊的台北表演藝術中心與台北大巨蛋完工啟用，盼成個人政績。台北市前市長郝龍斌表示，兩案原在2015、2016年就應完工，就是因政治操作延宕7年，身為工程最大問題，柯應先對延宕道歉。

此外，柯文哲上任以來，大內科地區每逢上下班就塞車，已成地方夢靨。郝龍斌認為，這也柯的領導與對市政治理能力不足所造成，若柯有心治理，懂的市政領導方法，行經大內科地區民眾，早不用承受塞車之苦。

台北市長年底改選，柯文哲8年任期將屆，近日北市府除已讓台北表演藝術中心開始試營運，也加速推動台北大巨蛋興建工程，盼第三季完工啟用。為讓大巨蛋成任內政績，柯三月間還炮打營建署「卡蛋」。

但任內推動台北表演藝術中心與台北大巨蛋興建的郝龍斌砲轟，台北表演藝術中心原規劃2015年2月完工，但柯文哲上任後拖著調查其中是否有弊案，該給廠商的工程款也不給，把承包商弄倒後找不到廠商接手，工期延宕7年。

郝龍斌透露，原本2014年初，文化局曾提議追加約3千萬工程經費趕工興建台北表演藝術中心，要在卸任前完工，遭郝以要求工程品質就好婉拒，讓下一位市長剪綵，沒想到卻差點讓北藝中心變爛尾樓。

郝龍斌也提到，台北大巨蛋原也規劃2016年初完工，要當2017台北世大運開幕場館，但也是柯文哲上任後，以公安標準有疑慮，以及屋頂、場館太低不能打棒球為由勒令停工，導致至今無法啟用，但如今當初所提公安質疑卻一個都沒改。

郝龍斌質疑，台北大巨蛋是營建署核可興建，柯文哲片面勒令停工已有違法之虞，遠雄理應可提告，粗估可獲近百億元賠償，但遠雄卻未提告，被勒令停工期間工程也仍持續進行，柯市府也睜隻眼閉隻眼，其中恐也有私相授受問題。

郝龍斌表示，柯文哲上任後，為打擊他而提出了「五大弊案」，最後調查無一涉弊，卻已讓工程延宕、市府權利受損，但柯卻從未道歉，作繭自縛結果，如今還敢說營建署要卡大巨蛋，想趕工搶政績，先搞清楚當初闖禍的就是柯自己。

至於大內科塞車問題，郝龍斌說，他任內透過交通控制中心掌握全市車流資訊，只要發現市區內有路口塞車，就要求交通警察10分鐘須到場疏導，否則就嚴懲，但對表現好的員警則給予獎勵，所以任內未發生大塞車問題，這就是治理之方。