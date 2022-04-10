蘇揆、陳時中自我監測轉彎 在野：防疫雙標難成表率

蔡英文總統因與確診者共餐，目前正居家隔離。但原因與蔡開會而應自我健康監測的行政院長蘇貞昌與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，卻在實施4小時後就解除，在野陣營質疑雙標，難成防疫表率。

立法院國民黨團總召曾銘宗表示，居家隔離與自我健康監測的標準應該全國一致，病毒散播也不會分官員或一般民眾，更何況政府要員的健康涉及國家安全，應更做防疫表率，如今卻帶頭轉彎、雙標，如何說服民眾遵守相關規定。

國民黨團副書記長李德維也說，防疫視同作戰，自我健康監測是為了保護自己與身邊的人而做的更高要求，官員應該要以身作則以鼓勵全民遵守，而非想方設法要透過解釋規定而自我解套，陳時中的雙標，讓好事變壞事。

李德維也提到，歌手張惠妹演唱會上發現有二位民眾確診，參與演唱會的九千多人都收到簡訊被要求自我健康監測，難道他們感染新冠肺炎病毒機率比蘇貞昌或陳時中大？陳時中轉彎、雙標的解釋，缺乏說服力。

民眾黨立委張其祿也認為，陳時中確實有雙標問題，是不好的示範，且萬一若因此形成防疫破口，造成更多人染疫，指揮中心必須負責。

時代力量立委陳椒華表示，依照指揮中心解釋，似乎是只針對匡列第一層「確診者的接觸者」，並要求居家隔離，對第二層的「接觸者的接觸者」則非匡列範圍，但匡列範圍變動涉及人民人身自由限制，指揮中心有義務對國人做更清楚說明，並訂定指引。