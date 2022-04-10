立法院周四菸害防制法公聽會 國民黨團：加熱菸也應禁

行政院推「菸害防制法」修法，將禁電子煙、加味菸、禁菸年齡也提高至未滿廿歲。立院衛環委員會周四將辦公聽會，法制局近日表態支持修法禁止所有加味菸品減少成癮，並要求加強學生菸害宣導。但國民黨團認為，加熱菸也應禁止。

立法院國民黨團總召曾銘宗表示，政院版「菸害防制法」修正草案，雖禁電子煙、加味菸，卻將加熱菸納管，考量政府人力不足，「納管就是不管」，修法後形同開小門開放加熱菸，實質讓加熱菸合法化，反而有危害年輕人健康之虞。

曾銘宗說，當前吸菸人口有年輕化趨勢，有95%以上的家長也反對開放加熱菸，國民黨團主張電子煙與加熱菸要雙禁，才能維護青少年健康。

國民黨團副書記長李德維也說，要禁菸就應全面禁止，但行政院現在要禁電子煙、加味菸，卻納管加熱菸，讓人一頭霧水，也可能造成民眾混淆，不利後續防制。

行政院推動「菸害防制法」修法，主張全面禁止電子煙、加味菸、指定菸品須經健康風險評估、菸品容器警示圖文標示面積由35%增加至85%、禁菸年齡由未滿18歲提高至未滿20歲、擴大禁菸場所範圍並加重罰則。

立法院法制局表示，目前立法「禁止所有加味菸品」國家已有歐盟28國、加拿大、巴西（2012年全球首推)、澳洲半數行政區、土耳其、新加坡、衣索比亞等國，我國應趕上國際腳步，禁止危害青少年甚深的加味菸。

但法制局認為，國內加味菸市占率約12%，每年銷售量達二億包，政府要禁絕加味菸，勢將面臨來自菸商的阻力。

此外，法制局也提到，20歲前大腦發展仍未成熟，較易受尼古丁影響，吸菸成癮率高，但2020年18歲以上吸菸行為調查顯示，超過78.3%吸菸者在20歲前就開始吸菸，為有效降低成癮率，禁止吸菸年齡提高至未滿20歲符合國際趨勢。

法制局也建議，除修法禁止外，主管機關亦應自國中、小階段起即加強菸害相關的衛教宣導及媒體識讀力，讓學生有能力識別菸品間接廣告，禁絕菸商假借贊助名義進入校園進行宣傳活動，以避免更多青少年成為吸菸人口。