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【即時短評】柯式「狗」語 如何為執政做準備？

聯合報 / 記者吳亮賢
台北市長柯文哲今晚出席保生文化祭開鑼儀式表示，期盼未來能將藝術融入廟會文化。記者葉信菉／攝影
台北市長柯文哲今晚出席保生文化祭開鑼儀式表示，期盼未來能將藝術融入廟會文化。記者葉信菉／攝影

台北市長柯文哲欲攻總統大位之心，路人皆知。他自創民眾黨，目的就是凝聚第三勢力，在藍綠之外殺出血路，日前更喊出「要為執政做準備」。但面對黨內風暴，柯文哲卻無法展現領導者調和鼎鼐的能力，甚至還以「誰家的狗」攻擊下屬；自詡為皇帝的柯文哲，若只讓人看見「暴君」言行，無法服「眾」人，又何以服國人。

柯文哲躍上政壇之初，以「白目」風格成為媒體寵兒，令許多民眾耳目一新，在與民進黨合作下，首次參選便攻下台北市。但成為首都市長的柯文哲，敢言卻也經常失言，昔日加分項目變成「雙面刃」。

與民進黨決裂後，柯文哲以一己之力擊敗藍、綠，連任市長，更自創政黨、進軍國會。柯文哲深知，2024年恐是攻下總統唯一機會，為了快速膨脹實力，民眾黨大舉招才，品質卻參差不齊，甚至衍生黨內鬥爭，而柯文哲的「冷處理」，更令許多核心幕僚、資深黨員灰心，紛紛求去。

對於近期苗栗黨部提名人選爭議，雖中評會認定具有重大瑕疵，應撤銷提名，但柯文哲未從根本解決問題，反而是質疑中評會為何調查，甚至對主委做出人身攻擊，將集權的手伸入本該超然獨立的紀律單位，與理性務實、公開透明的創黨價值背道而馳，也令許多黨內人士無奈地說「全黨就是柯文哲一個人說的算」。

柯文哲想當總統，就該展現領導者該有的氣度及高度，以德服人、善盡溝通之責，但如今，外界看到的卻是集權式的管理、視下屬為走犬。對於種種爭議，絕非柯文哲一句「EQ不好」就能草草帶過。若不真心思過、改進，最基本的「修身」都做不到，又何談「齊家、治國、平天下」？

柯文哲 民進黨 領導者 民眾黨

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