【重磅快評】政客出口成「髒」 誰是始作俑者？

行政院長蘇貞昌日前才說，過去立委把官員當狗罵的時代應該過去了。沒想到，民眾黨主席柯文哲就被爆料，辱罵民眾黨中評會主委賴香伶辦公室主任林恕暉，「誰家的狗，自己回去管好」。這下好了，不只同志翻臉，連狗都要反彈了。問題是，最近政客出口成「髒」，誰是始作俑者？

民眾黨苗栗縣第一選區議員參選人遭民眾黨中評會認定提名過程有「重大瑕疵」，建請撤銷提名，未料柯文哲卻臭罵「誰家的狗，回去管好」，以維護勞工權益為職志的賴香伶當場淚灑會場。賴香伶今天證實此事，還要求柯文哲收回那句話，並向大家道歉。

昔日幕僚林鶴明也「補刀」，指黨主席用狗批評中評會主委，不但藐視黨內民主，連基本對人的尊重都沒有；柯已涉嫌違反刑法公然侮辱罪，且屬於民眾黨的違紀行為，最重可除名處分。

不只柯文哲失言引發茶壺內風暴，國民黨近日陷入「桃園市長參選風暴」，國民黨主席朱立倫曾說，民國87年，他37歲是台大的教授，講難聽一點，就是「天龍國中間的天龍國，象牙塔裡面的象牙塔」，而且一路從建中到台大，再去美國讀博士，在美國教書，然後再回到台大教書，很快又成為正教授，「這種人就是最賤的，大家最討厭的」。

子曰：「吾少也賤，故多能鄙事」，如今在朱立倫口中卻變調。朱立倫還說，他不會說好聽話，必須說真話，「人家歡迎你的地方，去的話，就是強將，歡迎你的地方，能去為黨打仗，這是好事，但如果不歡迎的地方，強爭、強戰不是好事。」朱立倫自嘲年輕得志的發言，被解讀是暗酸想選桃園市長的國民黨台北市議員羅智強，從「圍強」變「撞強」。

不過，相較於蘇貞昌，朱、柯又略遜一籌。蘇貞昌不僅公然辱罵在野黨立委「不要臉」、「閉嘴」，亂扯「反攻大陸辦不到」，還以「沒有本事就不要賣弄，猴子自己爬得高，才會被看到紅屁股」，失格狂電國民黨立委蔣萬安。一轉過身，蘇貞昌又大言不慚說，立委羞辱官員的時代應該過去了，完全忘記自己才剛霸凌過在野黨立委。

民進黨在野時對待國民黨官員仍歷歷在目，當時民進黨立委陳其邁曾公然羞辱陸委會主委王郁琦「我恁爸爸」；立委邱議瑩罵教育部長蔣偉寧不要臉、嗆藍委是「番仔」；立委陳亭妃罵農委會主委陳保基「混蛋」。

不談遙遠歷史，最近調侃對手或同志是「狗、猴子、最賤的」，這種粗鄙的人身攻擊竟出自堂堂閣揆、黨魁之口，水準其差無比；更嚴重的是，這些誇張言行透過媒體、網路大肆放送，難免上行下效，不只政壇有樣學樣，「教壞囝子大小」將是最壞的示範。要政客收回粗言比登天還難，當年教他們公民道德的老師一定感到羞愧不已。