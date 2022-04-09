聽新聞
test
0:00 / 0:00

中正紀念堂更名？不只深藍跳腳 「學姐」黃瀞瑩也三問蔣萬安

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
對於中正紀念堂改名議題，民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩三問國民黨立委蔣萬安。圖／取自黃瀞瑩臉書
對於中正紀念堂改名議題，民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩三問國民黨立委蔣萬安。圖／取自黃瀞瑩臉書

國民黨立委蔣萬安昨天拋出中正紀念堂更名議題，不只深藍有意見，民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩也三問蔣萬安：錢是不是該花在刀口上？是以立委身分向中央建議？還是以可能參選台北市長的角度來拋出願景？

黃瀞瑩透過臉書發文，這幾天蔣萬安提出中正紀念堂應該改名的議題，老實說，這讓人滿頭問號。現在是全台防疫的關鍵時刻，疫情在這1、2個月內有出現許多變化，在這個時間點拋出改名議題，應該不少人都和她一樣感到很錯愕。

她表示，即使選擇共存，我們的目的也是要染疫曲線盡量平緩，努力提升醫療量能，不論快篩試劑、防疫旅館，全都需要經費，如果要花錢，現階段最重要的，應該是在與防疫相關的政策上著手。先不提中正紀念堂本身的修繕成本，光是捷運站的改名，可能就需要數百到千萬元的成本，在這個時間點，錢是不是該花在刀口上？

黃瀞瑩指出，她想問蔣萬安，這樣的提案是以立委身分向中央建議？還是以可能參選台北市長的角度來拋出願景？不論何者，希望蔣可以接地氣，應該以民生為優先，做生意的攤販、辛苦上班的大家，一早睜開眼睛想到的，絕對不會是中正紀念堂。

中正紀念堂 蔣萬安 黃瀞瑩

延伸閱讀

影／蔣萬安拋中正念堂轉型 蘇貞昌：連他都知道要改變

蔣萬安拋中正紀念堂轉型 吳思瑤：選舉語言罷了

展現母雞帶小雞 蔣萬安：國民黨港湖區市議員都是戰將

拋「中正紀念堂轉型」藍綠都質疑 蔣萬安：讓大家共同決定

相關新聞

【重磅快評】政客出口成「髒」 誰是始作俑者？

行政院長蘇貞昌日前才說，過去立委把官員當狗罵的時代應該過去了。沒想到，民眾黨主席柯文哲就被爆料，辱罵民眾黨中評會主委賴香...

影／蔣萬安拋中正念堂轉型 蘇貞昌：連他都知道要改變

國民黨立委蔣萬安拋出中正紀念堂應升級，轉型為「台灣建設紀念館」想法，引發藍綠陣營不同質疑。行政院長蘇貞昌今參加全國身心障...

中正紀念堂更名？不只深藍跳腳 「學姐」黃瀞瑩也三問蔣萬安

國民黨立委蔣萬安昨天拋出中正紀念堂更名議題，不只深藍有意見，民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩也三問蔣萬安：錢是不是該花在刀口...

蔣萬安拋中正紀念堂轉型 吳思瑤：選舉語言罷了

國民黨立委蔣萬安倡議，「中正紀念堂」應轉型為「台灣建設紀念館」，以更高視野看待其歷史定位。民進黨立委吳思瑤今天表示，這個...

遭柯文哲暗指是狗 他盼黨體制不受情緒性發言影響

民眾黨苗栗縣第一選區議員參選人楊喬安遭中評會認定提名過程有「重大瑕疵」，建請撤銷提名，未料黨主席柯文哲在會議中卻怪罪中評...

稱中評會主委是狗…林鶴明指恐觸刑法 柯文哲：哪一條？

民眾黨主席、台北市長柯文哲被爆出在會議中怒飆「誰家的狗，回去管好」，等同以狗稱呼黨內中評委主委林恕暉，曾任柯文哲發言人的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。