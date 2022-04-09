中正紀念堂更名？不只深藍跳腳 「學姐」黃瀞瑩也三問蔣萬安

國民黨立委蔣萬安昨天拋出中正紀念堂更名議題，不只深藍有意見，民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩也三問蔣萬安：錢是不是該花在刀口上？是以立委身分向中央建議？還是以可能參選台北市長的角度來拋出願景？

黃瀞瑩透過臉書發文，這幾天蔣萬安提出中正紀念堂應該改名的議題，老實說，這讓人滿頭問號。現在是全台防疫的關鍵時刻，疫情在這1、2個月內有出現許多變化，在這個時間點拋出改名議題，應該不少人都和她一樣感到很錯愕。

她表示，即使選擇共存，我們的目的也是要染疫曲線盡量平緩，努力提升醫療量能，不論快篩試劑、防疫旅館，全都需要經費，如果要花錢，現階段最重要的，應該是在與防疫相關的政策上著手。先不提中正紀念堂本身的修繕成本，光是捷運站的改名，可能就需要數百到千萬元的成本，在這個時間點，錢是不是該花在刀口上？

黃瀞瑩指出，她想問蔣萬安，這樣的提案是以立委身分向中央建議？還是以可能參選台北市長的角度來拋出願景？不論何者，希望蔣可以接地氣，應該以民生為優先，做生意的攤販、辛苦上班的大家，一早睜開眼睛想到的，絕對不會是中正紀念堂。