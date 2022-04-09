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影／蔣萬安拋中正念堂轉型 蘇貞昌：連他都知道要改變

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
今天傍晚，行政院長蘇貞昌到台中市參加111年全國身心障礙國民運動會。記者林佩均／攝影
今天傍晚，行政院長蘇貞昌到台中市參加111年全國身心障礙國民運動會。記者林佩均／攝影

國民黨立委蔣萬安拋出中正紀念堂應升級，轉型為「台灣建設紀念館」想法，引發藍綠陣營不同質疑。行政院蘇貞昌今參加全國身心障礙國民運動會時受訪表示，「連他都知道要改變了」，怎樣改變比較好，大家可以好好討論。

行政院長蘇貞昌今傍晚到台中市參加111年全國身心障礙國民運動會，有媒體問，蔣萬安有意將中正紀念堂改為台灣建設紀念館，院長怎麼看？蘇貞昌表示，威權時代所留下來的一些威權象徵，在民主、自由、開放、轉型正義的今天，連他都知道要改變了，而怎麼樣改比較好，可以讓大家好好來討論、交換意見。

今天上午，蔣萬安說，他只是提出具歷史視野高度看法，能讓各界討論是好事，本來就應持開放態度，讓社會充分溝通與對話，這也是他的本意。

蔣萬安 蘇貞昌 行政院

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