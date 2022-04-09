聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／蔣萬安拋中正念堂轉型 蘇貞昌：連他都知道要改變
國民黨立委蔣萬安拋出中正紀念堂應升級，轉型為「台灣建設紀念館」想法，引發藍綠陣營不同質疑。行政院長蘇貞昌今參加全國身心障礙國民運動會時受訪表示，「連他都知道要改變了」，怎樣改變比較好，大家可以好好討論。
行政院長蘇貞昌今傍晚到台中市參加111年全國身心障礙國民運動會，有媒體問，蔣萬安有意將中正紀念堂改為台灣建設紀念館，院長怎麼看？蘇貞昌表示，威權時代所留下來的一些威權象徵，在民主、自由、開放、轉型正義的今天，連他都知道要改變了，而怎麼樣改比較好，可以讓大家好好來討論、交換意見。
今天上午，蔣萬安說，他只是提出具歷史視野高度看法，能讓各界討論是好事，本來就應持開放態度，讓社會充分溝通與對話，這也是他的本意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言