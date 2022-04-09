蔣萬安拋中正紀念堂轉型 吳思瑤：選舉語言罷了

國民黨立委蔣萬安倡議，「中正紀念堂」應轉型為「台灣建設紀念館」，以更高視野看待其歷史定位。民進黨立委吳思瑤今天表示，這個怪招也是爛招，讓社會不只看到蔣萬安的選舉焦慮，更暴露了他自身不只欠缺歷史觀、欠缺城市高度，也毫無國際觀，「說穿了，就是選舉語言罷了」。

吳思瑤指出，蔣萬安企圖用「台灣」來稀釋、淡化「個人」的歷史爭議，也想以「建設」的單一面向，來美化包裝蔣介石的歷史功過，不是「功過並陳」，而是爭功諉過，目的是轉移焦點，想要移花接木。

吳思瑤批評，蔣萬安本質上，認為蔣家對台灣只有功沒有過，認定台灣的建設成就應歸功於蔣家，不去面對轉型正義的歷史真相，逃避掩滅國民黨在蔣介石主政下以白色恐怖打壓民主、整肅異己，甚至進行屠殺的不義之行，這是欠缺正確的歷史觀，也是對轉型正義的虛應故事及欲蓋彌彰。

吳思瑤說，參與過除了文化部幾年來的委外研究、公共論壇，以及各類都市空間專業者的研討，還有各個大學建築系所的畢業設計，都有許多年輕學子對於中正紀念堂轉型活化的創意提案；但漫長的政策討論過程，蔣萬安完全缺席，毫無參與，選舉到了，在選票考量下拋出「台灣建設館」的說法，天馬行空，換湯不換藥，這樣的臨時抱佛腳，及對城市重要空間議題的虛應故事，暴露出他的選舉焦慮與花瓶本質。

吳思瑤表示，中正紀念堂轉型這個重要議題，蔣萬安企圖兩面討好，落得藍綠都不埋單，選舉愈來愈近，蔣萬安的政治能力及政策高度，都將現出原形。吳說，世家終究是世家，權貴終究是權貴，花瓶終究是花瓶，如此而已。