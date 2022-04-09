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遭柯文哲暗指是狗 他盼黨體制不受情緒性發言影響

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨中評會主委、賴香伶立委辦公室主任林恕暉表示，希望未來能藉此建立黨體制，理性討論，不受情緒性發言影響。圖／取自林恕暉臉書
民眾黨中評會主委、賴香伶立委辦公室主任林恕暉表示，希望未來能藉此建立黨體制，理性討論，不受情緒性發言影響。圖／取自林恕暉臉書

民眾黨苗栗縣第一選區議員參選人楊喬安遭中評會認定提名過程有「重大瑕疵」，建請撤銷提名，未料黨主席柯文哲在會議中卻怪罪中評會主委、賴香伶立委辦公室主任林恕暉，更嗆賴「誰家的狗，自己回去管好」，對此林恕暉今聲明表示，「希望未來能藉此建立黨體制，理性討論，不受情緒性發言影響，使中評會成為黨內公正的評議機構。才不辜負社會大眾對我們的期望」。

林恕暉首先向中評會委員致敬，並指出，苗栗縣黨部初選爭議案，去年11月中評會首度接獲初選不公檢舉時，已請中央黨部秘書處轉中央委員會，可惜未能妥善處理。

林恕暉表示，今年1月中評會、中央委員會都再度接獲檢舉苗栗縣黨部主委擅權、瀆職，依紀律評議裁決條例規定，中評會委員經多數決、同意立案調查，他與羅靖為委員因與檢舉人職務相關，特別聲請迴避調查，後經抽籤，由吳亭蓁、張睿倉、林欣賢中評委組成調查小組，由吳亭蓁委員擔任調查小組召集人，經多方查訪後，於3月完成調查報告，3月中評會經討論，議決將公開調查報告、移請中央委員會處理。

林恕暉並無奈地說，「沒想到風波越演越烈，導致中評會委員們受委屈，深感抱歉」，希望未來能藉此建立黨體制，理性討論，不受情緒性發言影響，「使中評會成為黨內公正的評議機構。才不辜負社會大眾對我們的期望。我們會繼續勇敢向前行。」

柯文哲 賴香伶 民眾黨

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