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嘉市國小3學童PCR陽性 校外教學及畢旅即日起暫緩

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
醫護人員進駐嘉北國小協助採檢。圖／嘉義市政府提供
醫護人員進駐嘉北國小協助採檢。圖／嘉義市政府提供

嘉義市嘉北國小今日有3位學童PCR採檢呈陽性反應，市府目前已針對該校14班500餘位教職員生進行採檢，以掌握疫情發展；另各國中小、幼兒園補習班及兒童課後照顧中心並自即日起調整相關防疫作為，後續將視疫情趨勢進行滾動式修正。

教育處表示，為維護師生身體健康安全、降低跨縣市群聚染疫機率，各國中小及幼兒園校外教學及畢業旅行自即日起暫緩辦理。

各國中小包含幼兒園所有師生進入校園必須全程配戴口罩及量測體溫，並應加強校園環境與器具清消；各室內外場館自即日起暫停外借，校園相關區域及設施（含戶外操場）均暫停開放。各校並應確實掌握師生公共場所軌跡紀錄，加強宣導若有與確診個案軌跡重疊或收到細胞簡訊者，應依相關規定進行檢測並做好追蹤管理。

因應疫情停課所需，各國中小已啟動經濟弱勢學童午餐照顧機制於停課期間發放午餐券。除各校已有之平板載具外，市府另備有264部防疫平板及472門4G門號，供停課學校之弱勢及同戶多子女家長視需求調借使用。

市府為因應集中式特教班學生不同學習需求，已於寒假前發放國中小特教居家學習百寶盒，以備停課時由老師立即轉交給每位特教班學生進行學習，達到「關懷支持不中斷，特生學習不止步」的目標。

因嘉北國小周邊補習班林立，對此教育處指出，習班及課照中心防疫工作應更加嚴謹及落實，實施預防性停課措施，若補習班及課照中心教職員生有1人確診即全班停課10天；若班內有居家隔離者全班至少停課2天；有1人收到自主健康管理單或是收到相關通知並有症狀者，則授權補教業者自行決定至少停課1天，停課期間應落實清潔消毒工作。業者若知悉教職員生有COVID-19 感染風險時，應主動通報，並啟動相關停課配套措施及清消工作，復課亦須經本府同意後方可重新營運。

嘉北國小加強清消。圖／嘉義市政府提供
嘉北國小加強清消。圖／嘉義市政府提供
嘉北國小採檢動線。圖／嘉義市政府提供
嘉北國小採檢動線。圖／嘉義市政府提供

停課 幼兒園 補習

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