快訊

新北今+143例…26處足跡曝光 板橋車站、樂華夜市、秀泰影城入列

拳擊／陳念琴5：0退泰國東奧國手 奪今年國際賽首冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

稱中評會主委是狗…林鶴明指恐觸刑法 柯文哲：哪一條？

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲今出席華山論壇。記者吳亮賢／攝影
民眾黨主席柯文哲今出席華山論壇。記者吳亮賢／攝影

民眾黨主席、台北市長柯文哲被爆出在會議中怒飆「誰家的狗，回去管好」，等同以狗稱呼黨內中評委主委林恕暉，曾任柯文哲發言人的民進黨副秘書長林鶴明今在臉書指出，柯文哲有違反刑法之嫌，以民眾黨規最重可遭除名，柯文哲今聞言則笑了兩聲，並反問「哪一條？」

林鶴明今在臉書表示，黨主席用狗批評中評會主委，不但藐視黨內民主，連基本對人的尊重都沒有。他也指出，柯已有違反刑法第309條公然侮辱罪之嫌，且屬於民眾黨的違紀行為，最重可除名處分。

對於是否違反黨規，柯文哲說，「送到中央委員會討論，相信制度不要相信個人」。

至於遭林鶴明指恐違反刑法，柯文哲先笑了兩聲，並反問「哪一條？」一旁記者補充是「公然汙辱罪」後，柯文哲則說，「哇天啊！我的前幕僚都在…好啦，辛苦了」。

柯文哲 林鶴明

延伸閱讀

要賴香伶「管好自家的狗」 柯文哲認EQ差將私下道歉

北市社會安全網定期接觸 關切虐待動物者避免犯案

柯文哲稱中評會主委是狗 林鶴明：對人基本尊重都沒有

批評黨員幹部是狗？ 柯文哲被問這題先嘆氣

相關新聞

台南+6 工程師3對夫妻同遊花蓮已5人確診 1女雅閣相關

台南今天新增6例，市長黃偉哲表示，分成3組人，有3位是女性分別是昨天確診外籍工程師的太太， 3對家庭一起去花蓮奧斯卡餐廳...

嘉市國小3學童PCR陽性 校外教學及畢旅即日起暫緩

嘉義市嘉北國小今日有3位學童PCR採檢呈陽性反應，市府目前已針對該校14班500餘位教職員生進行採檢，以掌握疫情發展；另...

稱中評會主委是狗…林鶴明指恐觸刑法 柯文哲：哪一條？

民眾黨主席、台北市長柯文哲被爆出在會議中怒飆「誰家的狗，回去管好」，等同以狗稱呼黨內中評委主委林恕暉，曾任柯文哲發言人的...

總統居隔中／蔡英文熱線掌握政務 染疫危機也曾燒向馬政府

本土新冠疫情延燒，燒進總統府，蔡英文總統也因與確診家人共同用餐，昨起居家隔離至4月14日，後續將再進行7天自主健康管理，隔離期間暫停所有公開行程，創下我國元首因疫情居家隔離的先例。先前與蔡總統接觸的政要包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等人，目前篩檢都是陰性，令人捏了一把冷汗，否則若其中有一人確診，影響重大，恐釀成國安危機。

要賴香伶「管好自家的狗」 柯文哲認EQ差將私下道歉

民眾黨中評會認定苗栗縣第一選區議員提名過程有「重大瑕疵」，建請撤銷參選人楊喬安的提名，未料黨主席柯文哲在會議中卻怪罪中評...

美提「台灣武器出口法案」 專家：加快美運交武器時間

美國共和黨籍聯邦參議員霍利七日提出「台灣武器出口法案」（Taiwan Weapons Exports Act），要求重新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。