稱中評會主委是狗…林鶴明指恐觸刑法 柯文哲：哪一條？

民眾黨主席、台北市長柯文哲被爆出在會議中怒飆「誰家的狗，回去管好」，等同以狗稱呼黨內中評委主委林恕暉，曾任柯文哲發言人的民進黨副秘書長林鶴明今在臉書指出，柯文哲有違反刑法之嫌，以民眾黨規最重可遭除名，柯文哲今聞言則笑了兩聲，並反問「哪一條？」

林鶴明今在臉書表示，黨主席用狗批評中評會主委，不但藐視黨內民主，連基本對人的尊重都沒有。他也指出，柯已有違反刑法第309條公然侮辱罪之嫌，且屬於民眾黨的違紀行為，最重可除名處分。

對於是否違反黨規，柯文哲說，「送到中央委員會討論，相信制度不要相信個人」。

至於遭林鶴明指恐違反刑法，柯文哲先笑了兩聲，並反問「哪一條？」一旁記者補充是「公然汙辱罪」後，柯文哲則說，「哇天啊！我的前幕僚都在…好啦，辛苦了」。