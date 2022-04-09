要賴香伶「管好自家的狗」 柯文哲認EQ差將私下道歉

民眾黨中評會認定苗栗縣第一選區議員提名過程有「重大瑕疵」，建請撤銷參選人楊喬安的提名，未料黨主席柯文哲在會議中卻怪罪中評會主委、賴香伶立委辦公室主任林恕暉，更嗆賴「誰家的狗，自己回去管好」，柯文哲今受訪時自認，EQ不好、情緒管控不佳，「我自己要改進」，至於是否會跟賴道歉？他則說，「私底下會跟她講」。

對於柯文哲在會議中的批評，賴香伶今在臉書表示，「主席應該收回那句話，並向大家道歉」。

柯文哲今出席華山論壇受訪時被問及此事，先尷尬笑了一下，並承認自己EQ不好、情緒管控不佳，自己要改進；至於是否會跟賴香伶道歉，他表示，「私底下會跟她講」，內部會議就內部會議解決就好。

對於是否認為中評會調查結果不妥當？柯文哲說，此事表示一個新興政黨還是沒有制度，去年11月發生的事，怎麼拖到現在才處理，很奇怪，以後還是要訂定，抗議要走哪一條路，「要抗議苗栗黨部，卻轉給苗栗黨部處理，不是很好笑嗎？」

柯文哲表示，黨中央應該有處理機制，不是都不處理就轉走，處理東西也要有時效性，「怎麼會處理超過5個月，都要選舉了，一個新興政黨要改進的太多了」。至於是秘書長處理有問題還是中評會有問題？他則說，要相信制度不要相信個人，內部要檢討，制度有問題要從制度上去改，「不是拖拖拖，拖到爆發」。

此外，對於為何在會議中這麼生氣，柯文哲仍不滿地說，去年11月2日就抗議，現在拖了五個月，從縣黨部到選決會、中央黨部都公布了，現在不服又要撤銷，「不是很好笑嗎，太亂了」，至於是否有發現賴香伶在會議中因此掉眼淚？柯文哲則說，在面前都看不清楚，何況是視訊。

對於黨內紛爭頻傳，柯文哲說，沒有內憂外患才是假象，每個黨都有，「我們還好，問題都是看得到，看得到可以解決，看不到才可怕」，至於自己常在會議中失言，他則表示，「本來情緒控制就不好，長期以來的毛病」。