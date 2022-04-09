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美提「台灣武器出口法案」 專家：加快美運交武器時間

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
FIM-92肩射式刺針飛彈。圖／取自MDAA
FIM-92肩射式刺針飛彈。圖／取自MDAA

美國共和黨籍聯邦參議員霍利七日提出「台灣武器出口法案」（Taiwan Weapons Exports Act），要求重新指定台灣為美國出口管理條例（Export Administration Regulations）的A:5組成員，以加速對台運交關鍵武器。國家政策研究基金會副研究員揭仲今天表示，若法案最後獲國會通過並經美國總統簽署，確實有助於加快美在台灣平、戰時將武器運交台灣的時間。

揭仲表示，若法案最後獲國會通過並經美國總統簽署，則美國對台軍售的國會審查日期，將從目前的30天縮短為15天，確實有助於加快武器運交台灣的時間；甚至在緊急狀態下，還可能進一步使武器運交中華民國的行政流程減少35天至55天。

揭仲指出，美國軍售制度基本上是將軍售對象區分為二類。第一類是「主要盟國」，包括所有的北約成員國與以色列、南韓、日本、澳洲、紐西蘭；當美國軍售主要武器系統給第一類國家時，發價書草案金額超過2500萬美元時才需送國會審查，且國會審查的期限是15天。第二類則為一般國家，包括中華民國在內，不僅軍售主要武器系統的發價書草案總額超過1400萬美元時就需通知國會，而國會的審查期限也增加為30天。

揭仲說，乍看之下這個法案好像只使武器運交台灣的時間減少了15天；但實際上，當軍售案達到送交國會的門檻時，照慣例美國行政部門需要在正式送交國會的20至40天前，先向國會相關委員會提交初步或非正式通知書；且美國行政部門在將對台軍售案送交國會時，還必須注意在接下來的30天內，至少有一天需要在美國國會的會期內。

揭仲說，若法案通過，將使美國行政部門在台海緊張情勢升高，以致有必要緊急對台交運單價較低的彈藥，例如標槍飛彈或刺針飛彈時，只要想辦法將每筆軍售的價款控制在2500萬美元的範圍內，就能省下20至40天的非正式通知時間與15天的國會審查時間，讓整個流程減少35天至55天，也因為不必遷就美國國會的會期而更有彈性。

揭仲進一步指出，另外值得觀察的是，美國在透過軍售制度釋出主要武器系統與關鍵技術時，往往將優先給予第一類主要盟國，然後才會考慮給第二類一般國家。揭仲說，若法案通過後，讓中華民國在美國軍售制度中的地位完全等同於第一類主要盟國，也有助於我方能更早取得先進的武器裝備與技術。

美國 軍售 國軍

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