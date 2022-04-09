快訊

新北今+143例…26處足跡曝光 板橋車站、樂華夜市、秀泰影城入列

拳擊／陳念琴5：0退泰國東奧國手 奪今年國際賽首冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲稱中評會主委是狗 林鶴明：對人基本尊重都沒有

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨副秘書長林鶴明表示，柯文哲連對人基本尊重都沒有。本報資料照片
民進黨副秘書長林鶴明表示，柯文哲連對人基本尊重都沒有。本報資料照片

民眾黨主席、台北市長柯文哲被爆在會議中出言，「誰家的狗，回去管好」。曾任北市發言人的民進黨副秘書長林鶴明今天臉書表示，黨主席用狗批評中評會主委，不但藐視黨內民主，連基本對人的尊重都沒有。

民眾黨苗栗縣第一選區議員參選人楊喬安遭民眾黨中評會認定提名過程有「重大瑕疵」，建請撤銷提名，未料黨主席柯文哲在會議中卻怪罪中評會主委、賴香伶立委辦公室主任林恕暉，更嗆賴香伶「誰家的狗，回去管好」。賴香伶今表示，「主席應該收回那句話，並向大家道歉」。

林鶴明說，柯文哲把中評會主委稱之為狗，已有違反刑法第309條公然侮辱罪之嫌，而按照民眾黨網站上公布的「台灣民眾黨紀律評議裁決條例」內容，第二條定義違紀行為，為黨員言行之違紀。黨員之言行，必須符合正直誠信之原則，「批評中評會主委為狗，顯然非正直原則，有違紀之疑慮」。

林鶴明表示，如果今天柯文哲罵人為狗一事遭到法院認定違法時，中評會是可以依照紀律評議裁決條例進行處置的，民眾黨的黨內民主制度是否會落實，值得觀察。

不過，林鶴明表示，除了賴香伶外，民眾黨或其他黨內幹部依然噤聲，更證明了民眾黨劣幣驅逐良幣的特色文化，對於這種明顯惡質貶低人格的言行也無法制衡，令人可嘆。

林鶴明指出，林恕暉當然不應該被稱呼為狗，他更不是誰養的，就算自己離開北市府，凡遇到勞權相關問題，每次請教他也總是很快可以獲得專業的說明，不但兼顧專業也能輔以輿論觀點提出建議，這種專業人才，民眾黨如果不珍惜，或者其他人也不敢幫他捍衛，那真的是糟蹋人才。

台灣民眾黨 林鶴明 柯文哲

延伸閱讀

批評黨員幹部是狗？ 柯文哲被問這題先嘆氣

柯文哲要她「管好自家的狗」 賴香伶要求：收回那句話、道歉

彭明敏離世 柯文哲：革命先行者的浪漫典範將永留存

防疫旅館量能告急 柯文哲下午臨時開記者會說明

相關新聞

稱中評會主委是狗…林鶴明指恐觸刑法 柯文哲：哪一條？

民眾黨主席、台北市長柯文哲被爆出在會議中怒飆「誰家的狗，回去管好」，等同以狗稱呼黨內中評委主委林恕暉，曾任柯文哲發言人的...

總統居隔中／蔡英文熱線掌握政務 染疫危機也曾燒向馬政府

本土新冠疫情延燒，燒進總統府，蔡英文總統也因與確診家人共同用餐，昨起居家隔離至4月14日，後續將再進行7天自主健康管理，隔離期間暫停所有公開行程，創下我國元首因疫情居家隔離的先例。先前與蔡總統接觸的政要包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等人，目前篩檢都是陰性，令人捏了一把冷汗，否則若其中有一人確診，影響重大，恐釀成國安危機。

要賴香伶「管好自家的狗」 柯文哲認EQ差將私下道歉

民眾黨中評會認定苗栗縣第一選區議員提名過程有「重大瑕疵」，建請撤銷參選人楊喬安的提名，未料黨主席柯文哲在會議中卻怪罪中評...

美提「台灣武器出口法案」 專家：加快美運交武器時間

美國共和黨籍聯邦參議員霍利七日提出「台灣武器出口法案」（Taiwan Weapons Exports Act），要求重新...

柯文哲稱中評會主委是狗 林鶴明：對人基本尊重都沒有

民眾黨主席、台北市長柯文哲被爆在會議中出言，「誰家的狗，回去管好」。曾任北市發言人的民進黨副秘書長林鶴明今天臉書表示，黨...

涉入派系運作？後蔡英文時期 小英與英系成共生關係

英系核心洪耀福日前向小英之友會成員喊話，對於2024總統人選，小英之友會「沒有個人意見」，洪耀福這番說法，引發部分支持蔡英文總統的企業界人士不滿，質疑洪是否代表「小英意志」。蔡英文並未涉入英系運作，但是否默許英系成員的所作所為，向來是大哉問，現在連挺英鐵桿部隊都提出質疑，蔡英文很難再有迴避空間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。