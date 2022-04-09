柯文哲稱中評會主委是狗 林鶴明：對人基本尊重都沒有

民眾黨主席、台北市長柯文哲被爆在會議中出言，「誰家的狗，回去管好」。曾任北市發言人的民進黨副秘書長林鶴明今天臉書表示，黨主席用狗批評中評會主委，不但藐視黨內民主，連基本對人的尊重都沒有。

民眾黨苗栗縣第一選區議員參選人楊喬安遭民眾黨中評會認定提名過程有「重大瑕疵」，建請撤銷提名，未料黨主席柯文哲在會議中卻怪罪中評會主委、賴香伶立委辦公室主任林恕暉，更嗆賴香伶「誰家的狗，回去管好」。賴香伶今表示，「主席應該收回那句話，並向大家道歉」。

林鶴明說，柯文哲把中評會主委稱之為狗，已有違反刑法第309條公然侮辱罪之嫌，而按照民眾黨網站上公布的「台灣民眾黨紀律評議裁決條例」內容，第二條定義違紀行為，為黨員言行之違紀。黨員之言行，必須符合正直誠信之原則，「批評中評會主委為狗，顯然非正直原則，有違紀之疑慮」。

林鶴明表示，如果今天柯文哲罵人為狗一事遭到法院認定違法時，中評會是可以依照紀律評議裁決條例進行處置的，民眾黨的黨內民主制度是否會落實，值得觀察。

不過，林鶴明表示，除了賴香伶外，民眾黨或其他黨內幹部依然噤聲，更證明了民眾黨劣幣驅逐良幣的特色文化，對於這種明顯惡質貶低人格的言行也無法制衡，令人可嘆。

林鶴明指出，林恕暉當然不應該被稱呼為狗，他更不是誰養的，就算自己離開北市府，凡遇到勞權相關問題，每次請教他也總是很快可以獲得專業的說明，不但兼顧專業也能輔以輿論觀點提出建議，這種專業人才，民眾黨如果不珍惜，或者其他人也不敢幫他捍衛，那真的是糟蹋人才。