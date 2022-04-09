批評黨員幹部是狗？ 柯文哲被問這題先嘆氣

台灣民眾黨苗栗縣議員提名引發爭議，兼任黨主席的台北市長柯文哲被爆以情緒用語批評黨內幹部，嗆中評會主委賴香伶「誰家的狗，回去管好」。柯文哲今天被問到這句話時只說「唉，這個」，並未再有更多回應。

媒體報導，民眾黨苗栗縣第一選區議員參選人楊喬安遭民眾黨中評會認定提名過程有「重大瑕疵」，建請撤銷提名，柯文哲在會議中卻怪罪賴香伶立委辦公室主任林恕暉，更嗆賴香伶「誰家的狗，回去管好」，對此賴香伶今表示，「主席應該收回那句話，並向大家道歉」。

柯文哲上午至華山文創園區出席「2022台北與毛家庭有約」活動。活動開始前媒體詢問柯文哲台北有多例確診，在台北似乎「避不掉」確診者，柯文哲說，那就深呼吸放輕鬆，而華山昨天也在確診者足跡名單中，柯文哲說台北市到處都有足跡，那難道每天在家打坐？

台北市高中以下停課人數破萬人，停課標準是否修正，柯文哲說一定會修，未來新常態就是不斷修正。