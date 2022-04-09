指揮中心駁自我監測雙標 未來將簡化疫調、不擴大匡列

蔡英文總統居家隔離，曾於官邸參加防疫會議的行政院長蘇貞昌及指揮中心指揮官陳時中，卻解除自我健康監測觀察，外界質疑解除標準鬧雙標。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，接觸者陰性後已排除感染可能，並無雙標。

外界質疑近期官員居家隔離、自我健康監測等風險追蹤管理機制不同一事，指揮中心說，接觸者經採檢為陰性結果，則接觸者的接觸者可正常生活，並沒有所謂的雙重標準。

但對比教育部長潘文忠也曾發生過與接觸者接觸，卻被衛生局提醒要自我監測三天才能恢復工作，但與總統參加防疫會議等人卻免於自我監測。

莊人祥表示，潘文忠當時非被衛生局匡列，而是自己以最高規格做自我健康監測。未來希望能恢復正常生活、簡化疫調，加上國人疫苗覆蓋率也提升，盡量匡列第一層就好，不會擴大匡列。

指揮中心也重申「接觸者」定義，是跟個案發病前4日起至隔離前，在無適當防護下，曾於24小時內累計大於15分鐘面對面之接觸者，可依據現場疫調及風險評估結果，擴大接觸者匡列範圍。

莊人祥說，蔡總統目前PCR篩檢陰性，但須需居家隔離至4月16日，未來有症狀還會再篩檢、期滿還會再篩一次。