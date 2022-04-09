蔡英文居隔、賴清德也被禁足 缺席高雄2022全球行善日
蔡英文總統接觸確診者居家隔離，健康受國人關注。2022全球行善日活動今早在高雄市文化中心登場，原本邀請副總統賴清德親臨主持，11點同步連線全球169個國家，不過主辦單位在活動開始前宣布，蔡英文居家隔離，副總統賴清德與行政院長蘇貞昌也不能外出，賴副總統向大家表達歉意。
2022年台灣行善運動的主軸定為「由台灣領航與世界同步」，今天上午10點至下午4點30分在高雄市文化中心舉行，11點同步連線全球169個國家，預計由副總統賴清德主持連線，現場人形排出「平安」二字畫面，透過全球直播傳遞台灣的愛與善。
活動開始前10分鐘，主辦單位在台上宣布「副總統賴清德取消行程」，並指出，昨天深夜接獲通知，因總統官邸出現確診者，所以部長級以上的副總統賴清德與行政院蘇貞昌不能外出，所以必須缺席活動，萬分期待無法因應突如其來的變化，副總統說今後若有機會，一定會把握時效到南部跟大家見面。
高雄市志願服務協會理事長沈美利指出，以色列志工在2007年發起「全球行善運動」（Good Deeds Day），台灣由已故亞洲代表沈佳玉在2013年引入，每年4月擇一天舉辦活動，響應全球行善日活動已有16年之久，今年主題設定為「由台灣領航 與世界同步」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言