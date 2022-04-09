蔡英文居隔、賴清德也被禁足 缺席高雄2022全球行善日

蔡英文總統接觸確診者居家隔離，健康受國人關注。2022全球行善日活動今早在高雄市文化中心登場，原本邀請副總統賴清德親臨主持，11點同步連線全球169個國家，不過主辦單位在活動開始前宣布，蔡英文居家隔離，副總統賴清德與行政院長蘇貞昌也不能外出，賴副總統向大家表達歉意。

2022年台灣行善運動的主軸定為「由台灣領航與世界同步」，今天上午10點至下午4點30分在高雄市文化中心舉行，11點同步連線全球169個國家，預計由副總統賴清德主持連線，現場人形排出「平安」二字畫面，透過全球直播傳遞台灣的愛與善。

活動開始前10分鐘，主辦單位在台上宣布「副總統賴清德取消行程」，並指出，昨天深夜接獲通知，因總統官邸出現確診者，所以部長級以上的副總統賴清德與行政院蘇貞昌不能外出，所以必須缺席活動，萬分期待無法因應突如其來的變化，副總統說今後若有機會，一定會把握時效到南部跟大家見面。