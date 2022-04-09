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美參議員提案加速對台軍售 外交部感謝

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
美參議員提案加速對台軍售，外交部感謝。本報資料照片
美參議員提案加速對台軍售，外交部感謝。本報資料照片

美國聯邦參議員霍利日前提出「台灣武器出口法案」，將加快美國國會審查與消除行政障礙，加快向台灣運交關鍵武器。外交部表示，感謝美國國會議員持續透過提出法案等具體友我作為，展現對台灣安全的高度重視及堅定支持，外交部將持續關注這項法案的後續立法進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切合作與聯繫，穩健深化台美關係，並為印太區域的和平穩定做出貢獻。

外交部說，「台灣武器出口法案」，將藉由縮減美國國會審查時間及消除行政障礙，以加快向台灣運交關鍵武器，因應遽增的中國侵台威脅。法案內容包括將台灣重新指定為出口管理條例「A:5」類別成員，與北大西洋公約組織（NATO）成員國、日本、澳洲、韓國和印度等美國盟友與夥伴享有相同待遇，以及將美國國會對台灣軍售案的審查時間縮短一半等。

美國 外交部

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美參議員提台灣武器出口法 加速對台軍售

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