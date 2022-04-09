拋「中正紀念堂轉型」藍綠都質疑 蔣萬安：讓大家共同決定

國民黨立委蔣萬安昨天拋出中正紀念堂應升級、轉型為「台灣建設紀念館」想法，引發藍綠陣營不同質疑。他上午表示，他只是提出具歷史視野高度看法，能讓各界討論是好事，本來就應持開放態度，讓社會充分溝通與對話，這也是他的本意。

蔣萬安說，中正紀念堂其實乘載著很多台灣民眾共同的記憶，這一點就應該讓大家好好討論、理性對話，而且未來也應該要讓大家共同決定。

對於文化部長李永得說，中正紀念堂轉型應先思考故總統蔣中正銅像與堂體問題，蔣萬安說，最重要的就是讓社會能夠充分溝通討論，這絕對不是任何一個人、任何一個政黨，或少數官員可以任意決定的。

藍營內部的孫文學校總校長張亞中也批評，蔣萬安只是表達個人看法。蔣萬安則說，「對的事情，我都會堅持」，重申大家討論這個議題時，應讓社會能夠充分對話，而不應由特定的政黨或少數的官員，甚至一個機關或組織，就可以任意決定。

蔣萬安表示，拋出「建設台灣」這樣的價值，最重要是希望能讓園區更具歷史視野高度，將過去70年來所有為中華民國、台灣這片土地付出貢獻的各族群、各世代，都能夠被彰顯、被大家看到。

蔣萬安說，今天如果還有人要刻意藉由園區的轉型，來操作任何意識形態、社會上的仇恨對立，那這根本不值得一談。