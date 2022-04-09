蔡英文健康狀況良好 總統府：一早即掌握各項政務推動

蔡英文總統因曾與確診者接觸，將隔離至14日。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡總統今天健康狀況依然良好，一早8點多就開始透過電話聯繫，掌握各項政務推動進度，且醫療團隊都有隨時掌握總統健康狀況，請大家放心。

至於總統篩檢的狀況，張惇涵說，蔡總統已在昨天進行快篩及PCR檢測，結果皆為陰性。依照指揮中心3月17日公布的最新相關指引，蔡總統於隔離期間，將在今天至11日之間，再進行一次快篩，並於解隔日14日進行PCR檢驗。蔡總統在自主健康管理期間，將在16日和18日再進行兩次快篩，醫療團隊會視狀況判斷是否需要增加篩檢頻次，總統府也會適時對外說明。