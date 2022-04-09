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女子被丟高速公路行走一小時！背後原因極冷血 網轟蓄意謀殺

蔣萬安拋中正紀念堂轉型 綠委：自己的公媽自己拜

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
國民黨立委蔣萬安倡議，「中正紀念堂」應轉型為「台灣建設紀念館」，以更高視野看待其歷史定位。本報資料照片
國民黨立委蔣萬安倡議，「中正紀念堂」應轉型為「台灣建設紀念館」，以更高視野看待其歷史定位。本報資料照片

國民黨立委蔣萬安倡議，「中正紀念堂」應轉型為「台灣建設紀念館」，以更高視野看待其歷史定位。不過民進黨立委洪申翰則向蔣萬安喊話，「就把蔣介石銅像帶回家吧，你們家族要怎麼呵護要怎麼保養都行，自己的公媽自己拜，就是這麼簡單而已」。

洪申翰並質疑，蔣萬安應先說清楚，他心目中的「台灣建設紀念館」內，會不會有蔣介石銅像的存在？如果是台灣建設紀念館，為什麼堂體內還有、也只有一尊這麼大的蔣介石銅像，「難道台灣建設都是蔣介石做的嗎？為什麼不把銅像換成台灣基層勞工的塑像呢？」　

洪申翰表示，針對中正紀念堂轉型一事，社會有諸多不同角度的看法，他可以尊重，也已不想多說什麼，但看到蔣萬安輕挑的意見，「惡意模糊、閃避嚴肅的轉型正義歷史議題，只是更加生氣而已」。　

他並建議蔣萬安，「就把蔣介石銅像帶回家吧，你們家族要怎麼呵護要怎麼保養都行，自己的公媽自己拜，就是這麼簡單而已」。

蔣萬安 紀念館 洪申翰

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