國民黨醫療委員會：應讓民眾容易且便宜取得快篩試劑

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
屏東縣琉球鄉民眾排隊領取快篩試劑。記者劉學聖／攝影
屏東縣琉球鄉民眾排隊領取快篩試劑。記者劉學聖／攝影

指揮中心公布四月八日國內新增本土病例三八四例，境外移入一二三例，單日確診個案再突破五百例，且連續七天本土病例破百，再創今年新高。國民黨醫療委員會發布新聞稿指出，指揮中心指揮官陳時中應讓民眾容易且便宜取得快篩試劑。

國民黨醫療委員會發布新聞稿內如下：

民眾的健康永遠是政府最優先且最重要的考量，不能因為輕症較多，就掉以輕心，請政府讓民眾及時掌握感染情況、及時取得藥物治療。

本會呼籲蔡政府：

1、中央政府既允許各地廟會遶境群聚，就要做好事前防疫準備工作，特別是應善盡衛教責任，「積極勸阻」高齡長者、幼童、慢性病人等染疫高風險族群參加。

2、請中央參考美國、新加坡等國家作法，讓民眾容易且便宜取得快篩劑，以早期發現、早期治療，降低對健康威脅及傳播速率。

3、請中央儘快公布足以因應本次疫情的各項指引，讓負責執行的地方政府得以提前部署，若有窒礙難行之處，亦能及早反映，共商解決之道。

4、各種可以提前處理的公衛防疫工作，現在就可以執行，切莫等到公衛資源耗盡，始採取行動。

快篩 國民黨

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