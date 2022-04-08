蔡總統與確診者接觸 洪孟楷：應盡速補打國際認證疫苗

本土新冠肺炎疫情再升溫，就連蔡英文總統都因與確診者接觸要隔離到4月14號。國民黨立委洪孟楷晚間呼籲，總統府醫療團隊應盡速確認正副總統體內抗體，有必要補打國際認證疫苗就應盡快施打，這才是以身作則對抗病毒最好方式。

洪孟楷表示，面對來勢洶洶的Omicorn變種病毒，正副總統需要健康才能穩定國家，提醒別再死忠國產疫苗，別拿身體開玩笑、也別拿國家開玩笑。

洪孟楷說，病毒不會分顏色，只能一切以科學數據判斷，他雖與蔡總統政黨立場不同，但也不樂見蔡總統有任何閃失或意外，醫療團隊該給總統的建議，就請本於專業好好判斷，別再有任何意識形態。

洪孟楷也提到，參照國外疫情發展，國內這一波疫情確診數可能會落在4萬至10萬間，但國人第三劑的施打比例目前僅51%仍遠遠不足，若能由政府官員以身作則帶頭施打，也能有效帶動打氣，讓國人免於病毒的威脅。

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