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蔣萬安主張中正紀念堂更名 張亞中：那只是個人意見

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
孫文學校總校長張亞中晚間說，蔣有個人一些意見與看法，無法代表絕大多數台灣人，中正紀念堂若轉型或更名，等於沒收許多人美好記憶。記者曾原信／攝影
孫文學校總校長張亞中晚間說，蔣有個人一些意見與看法，無法代表絕大多數台灣人，中正紀念堂若轉型或更名，等於沒收許多人美好記憶。記者曾原信／攝影

國民黨立委蔣萬安今主張，未來中正紀念堂應升級、轉型為「台灣建設紀念館」，引爆藍營內質疑。孫文學校總校長張亞中晚間說，蔣有個人一些意見與看法，無法代表絕大多數台灣人，中正紀念堂若轉型或更名，等於沒收許多人美好記憶。

張亞中認為，如同美國林肯紀念堂，每個建築物都有它歷史定位與存在紀念價值，若要成立台灣建設紀念館，可另尋其他合適地點，才是尊重「台灣建設」過程中每個值得紀念的人事物，而非輕易將一個紀念堂改成另外一個紀念館。

張亞中表示，當初興建中正紀念堂、鑄故總統蔣中正銅像中，約三分之一資金是從海內外國人捐款，就連監獄囚犯也不落人後，旅日影歌星翁倩玉也捐300美元，要埋沒這些一點一滴來自於人民心血，必須先得到社會廣大共識。

此外，張亞中說，蔣中正確保台灣安全、和平土地改革，推動經濟建設、開展九年國教、落實地方自治、弘揚中華文化，貢獻度是四百年來台灣這塊土地上沒有一位領導人能超越，今日不應該只是因政治需要就抹殺蔣中正對台灣功勞。

張亞中認為，中正紀念堂存在已是台灣不同世代共同的集體記憶，是台灣社會的公共財，也是蔣中正對於台灣付出與貢獻的象徵與紀錄，絕非一家一黨之事；蔣萬安可以有看法，但那也只是個人意見，不必太放大。

張亞中 蔣中正 中正紀念堂 蔣萬安

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