工安事件連環爆 民眾黨批：還要幾次意外政府才會覺醒

民眾黨立法院黨團今舉行記者會指出，太魯閣事故才滿一周年，上周五清明連假前又發生東南水泥廠因拆除儲槽施工不當，壓倒台電高壓電塔，造成雙鐵停駛的工安事件，民眾黨團也批評，顯見部分行政部門沒有因為太魯閣事件而開始重視工安意外的嚴重性，政府面對工安意外不能只停留在罰款，應務實地提出改善工地安全的具體措施。

立委高虹安指出，交通部制定的「鐵路兩側禁建限建辦法」中，只以平面相對位置為考量，應就制度面進行檢討，從立體空間位置來考量建築物對鐵路沿線造成之影響，除此之外，工程計畫不僅需要考量鐵路本身，「五大管線」更是需要要求廠商說明相關的風險防護方法。

高虹安表示，若是大型拆除工程，建管機關應派員實地檢查工程是否依計畫進行，而東南水泥廠拆除的建築物高52公尺，事故現場距離台鐵側線僅50米，再百米就會影響到雙鐵列車的行駛，所幸事發當時沒有列車經過，否則太魯閣事件將重蹈覆徹。

高虹安直言，鐵道員工與乘客的生命安全都需要受到保障，但台灣有多少雙鐵的沿線工程缺乏控管？政府有義務從法規以及制度面重新檢討，改善過去的審查機制與工地施工的查核制度。

立委賴香伶指出，有多筆不良紀錄的承包商依舊能夠得標上市公司的標案，儘管是私有企業的工程，惟工安意外的發生，不僅損害勞工安全，更是影響公共安全。賴呼籲，無論職安署或各地方勞檢處，都應以加強勞檢或是整合資源的方式，持續督促雇主落實教育訓練，確保在未經安全評估及呈報下不會變更施作，如此不僅是避免職災發生，更是維護公共安全及權益。

民眾黨團幹事長張其祿表示，身為此次事故的受影響乘客之一，親眼目睹當時車站親臨前所未有之混亂。政府除了檢討當時交通調度及危機處理機制不夠充分之外，須對國內工安提升進行檢討改善。

張其祿建議，政府對於工地事故求償之標準及保險制度要求都須再提高，並須建立有效的「工安揭露機制」，落實資訊公開，確實揭露不肖廠商；應建立「吹哨者揭弊機制」，在高風險存在時、事故發生前，讓揭弊者檢舉；另應強化工安管理監管機制，善用公共工程資料庫及公權力，確實強化各項公共工程之工安管理，而非事故發生後屢將責任推給承包商。