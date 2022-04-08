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蔣萬安拋中正紀念堂轉型 林穎孟籲勿打假球

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市議員林穎孟。記者潘俊宏／攝影
台北市議員林穎孟。記者潘俊宏／攝影

國民黨立委、蔣家後代蔣萬安繼公開表態「身為蔣家後人很光榮」後，今天拋出將「中正紀念堂」改為「台灣建設紀念館」議題。台北市議員林穎孟今天表示，既然想要陳列「民主成果」，想必無法略過台灣人民在追求民主的過程中經歷血腥屠殺等的中國國民黨兩蔣獨裁歷史，她呼籲蔣萬安不要打假球，要面對關鍵問題。

文化部在中正紀念堂增展獨裁事蹟，蔣萬安今拋出未來中正紀念堂應升級、轉型為「台灣建設紀念館」，從紀念特定領導者，擴大紀念過去70年來，所有為這片土地付出與努力的台灣人民。

林穎孟表示，既然紀念館想要陳列「民主成果」，想必無法略過台灣人民在追求民主的過程中，經歷血腥屠殺、情治單位刑求、政治死刑槍決的中國國民黨兩蔣獨裁歷史。

林穎孟說，蔣萬安承不承認兩蔣獨裁、屠殺台灣人的「貢獻」？而蔣萬安構想的「紀念館」，會不會如實紀錄台灣人追求民主過程中被刑求逼供、整個菁英世代被殺害的歷史？

林穎孟表示，蔣萬安是否能積極督促自己所屬的中國國民黨，應主動配合國家政府，交出國民黨情治系統監控台灣人的加害者名單和資料？而不是像現在不願意移交檔案，她呼籲蔣萬安不要打假球、閃躲關鍵問題。

蔣萬安 國民黨 中正紀念堂 林穎孟

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