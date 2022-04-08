「找外行研究內行」 林楚茵爆NCC砸750萬招標打假球
國內新聞媒體業者高聲疾呼政府應要求數位平台合理分潤，政府研擬進度卻牛步、沒有時程表。民進黨立委林楚茵今於立法院質詢時爆料，國家通訊傳播委員會（NCC）執行媒體產業調查研究案，竟是外包給電信專業的財團法人電信技術中心，她並痛批，「找外行來研究內行，砸750萬公帑打假球」。
林楚茵指出，NCC今年1月28日發布「我國廣電新聞媒體受數位平台影響產業調查委託研究採購案」招標案，2月21日截止投標，只有一個廠商得標，這個廠商是「財團法人電信技術中心」。
林楚茵也點出該招標案三大荒謬：一、NCC花750萬元招標，卻沒要求廠商資格及履約能力，比對其他政府單位，NCC標案相對鬆散，令人懷疑招標放水；二、該標案外包給電信技術中心，是一個沒有媒體專業的機構，還要再外包給別的單位研究，根本是讓電信技術中心當過路財神；三、行政院政務委員郭耀煌要求今年6月開會提交產業調查報告，但是標案12月才完成，NCC要怎麼交報告？
她質疑，NCC是廣電媒體主管機關，強調事實查核，卻要用沒有公信力的報告來搪塞行政院跨部會小組，要如何面對自身的監理專業？
NCC主委陳耀祥回應，財團法人電信技術中心由政府捐助成立，長期配合政府標案，擔任通訊、傳播政策智庫角色，NCC也希望產業調查趕快出來，協助推動媒體議價機制。行政院公共工程委員會吳澤成主委則表示，標案承攬與廠商資格能力要相當，工程會會啟動稽核機制調查採購單位。
林楚茵痛批，電信技術中心專業不在媒體產業，連現任董事長、總經理都是電信背景博士，歷年的得標案都跟電信、5G、資安相關，是因為在NCC捐助，就直接把標案給這個單位，「根本就是放水、打假球！」林楚茵更強調，媒體業者都期盼台版媒體議價機制趕快出來，希望NCC、公平會、文化部互相協調，不要做多頭馬車、彼此扯後腿。
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