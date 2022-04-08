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未受邀參與總統府防疫會議 柯文哲：我不需要關愛眼神
總統蔡英文6日邀集桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁等人赴總統官邸召開防疫會議，但名單上沒有雙北首長，台北市長柯文哲就質疑「難道雙北沒疫情」，總統府則回嗆「心中有政治，才會開口閉口都是政治」。對此，柯文哲今天表示，不需要人家關愛眼神，他們討論什麼也不知道，還說「都已經戰況緊急了，講一大堆這個幹什麼」。
有關總統府未邀請雙北參與防疫會議，柯文哲說「我們也不需要人家關愛的眼神，可以做的我們都會做」，還表示「他們討論什麼我們也不知道，也不一定討論疫情，善意解釋就是討論選舉不是討論疫情」。
面對總統府嗆聲「心中有政治，才會開口閉口都是政治」，柯文哲也說「我都沒有去戳中央，他怎麼會自己講這個，這不必，都已經戰況緊急了，講一大堆這個幹什麼，這不必要啦」。
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