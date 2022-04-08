波洛西訪台踩一中紅線？ 蘇貞昌：中國不必說三道四
美國聯邦眾議院議長波洛西原擬10日訪台，因染疫延後。行政院長蘇貞昌今在立院答覆民進黨立委賴瑞隆質詢時表示，熱忱歡迎波洛西來訪，對她因自主健康管理關係延後，祝她早日康復、平安無事，繼續為自由民主與台美關係一起努力。
對於大陸認為波洛西來訪踩一中紅線，蘇貞昌批評，中國一向蠻橫對世界各國推動外交活動指手畫腳，美國議長要來台灣是最好印證台美之間，堅守民主自由共同價值努力成果，中國不必說三道四。
國民黨國際部主任黃介正認為，波洛西來訪對台灣國防安全沒有實質幫助。蘇貞昌說，感覺很可惜，認為不管在朝在野、政界學界或什麼場合，都應對支持台灣自由民主的活動共同表示歡迎，一致團結對外，大家同聲一氣比較好。
蘇貞昌說，不管在朝在野，都應該知道台灣今天的自由民主需要大家一起努力，不管在朝在野，大家都應和主流民意站在一起。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言