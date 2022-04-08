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波洛西訪台踩一中紅線？　蘇貞昌：中國不必說三道四

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
美國聯邦眾議院議長波洛西原擬10日訪台，因染疫延後。行政院長蘇貞昌今在立院答覆民進黨立委賴瑞隆質詢時表示，熱忱歡迎波洛西來訪，對她因自主健康管理關係延後，祝她早日康復、平安無事，繼續為自由民主與台美關係一起努力。記者周志豪／攝影
美國聯邦眾議院議長波洛西原擬10日訪台，因染疫延後。行政院長蘇貞昌今在立院答覆民進黨立委賴瑞隆質詢時表示，熱忱歡迎波洛西來訪，對她因自主健康管理關係延後，祝她早日康復、平安無事，繼續為自由民主與台美關係一起努力。記者周志豪／攝影

美國聯邦眾議院議長波洛西原擬10日訪台，因染疫延後。行政院長蘇貞昌今在立院答覆民進黨立委賴瑞隆質詢時表示，熱忱歡迎波洛西來訪，對她因自主健康管理關係延後，祝她早日康復、平安無事，繼續為自由民主與台美關係一起努力。

對於大陸認為波洛西來訪踩一中紅線，蘇貞昌批評，中國一向蠻橫對世界各國推動外交活動指手畫腳，美國議長要來台灣是最好印證台美之間，堅守民主自由共同價值努力成果，中國不必說三道四。

國民黨國際部主任黃介正認為，波洛西來訪對台灣國防安全沒有實質幫助。蘇貞昌說，感覺很可惜，認為不管在朝在野、政界學界或什麼場合，都應對支持台灣自由民主的活動共同表示歡迎，一致團結對外，大家同聲一氣比較好。

蘇貞昌說，不管在朝在野，都應該知道台灣今天的自由民主需要大家一起努力，不管在朝在野，大家都應和主流民意站在一起。

波洛西 蘇貞昌 美國

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