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波洛西訪台計畫陸方反彈 外交部：公然威脅有失國格

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
波洛西訪台計畫陸方反彈，外交部表示，中國公然威脅美方，有失國格。本報系資料照
波洛西訪台計畫陸方反彈，外交部表示，中國公然威脅美方，有失國格。本報系資料照

美國聯邦眾議院議長裴洛西原預計10日訪台，中國大陸外交部王毅以美方在台灣問題上公然踩踏「一個中國」紅線作為警告，並稱一切後果由美方承擔。外交部今天表示，中方的作為有失國格、令人啼笑皆非，外交部感到高度遺憾，並予以嚴正譴責。

外交部指出，王毅相關言詞橫蠻、荒誕無理。中方說法再次凸顯中國官員在專制政權的長期洗腦下，漠視中華人民共和國從未治理過台灣的事實，公然威脅美國政府及其民選議長。中國專制政權完全不懂尊重民意及民主國家運作方式，只會以霸權心態恐嚇他國政府及民選官員。

外交部重申，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣不歸中國政府管轄，也只有台灣民選政府有權代表台灣，中國政府干涉我國對外關係，其威脅手段不僅徒增國際社會反感，無益兩岸及區域的和平與穩定，也使兩岸關係背道而馳。

外交部也感謝美國行政及立法部門不斷以具體行動支持台灣及深化台美友好關係。未來外交部將持續爭取各國政要來台訪問，以見證台灣的自由民主，並親自瞭解台灣身處對抗威權的第一線所面臨的挑戰，以及為維持區域和平及穩定所付出的努力。

外交部 美國 王毅

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