民進黨再推國務機要費除罪 國民黨：「看扁」台灣人民

前總統陳水扁正面迎戰「國務機要費」案，民進黨團總召柯建銘今再表態要推動「會計法」修法，將國務機要費除罪化。國民黨今質疑，柯是要幫陳解套，還是民進黨急著要陳封口？民進黨把救扁擺在民生、防疫前，簡直「看扁」台灣人民。

立法院國民黨團總召曾銘宗表示，攸關國務機要費案的會計法第99條修正草案，只是為少數人修法，立法院會不會有共識，全民會不會接受，之前在財政委員會審議時就爆發重大衝突，現在要為特定人續推動修法，民進黨政府應先想清楚。

國民黨立委蔣萬安也說，外界對於民進黨團打算再修法將國務機要費除罪化有非常多質疑，法案推動修法不應該因人設事，希望能有充分討論，且各界意見都能反應，透過專業的角度，來看待任何一個法案的修法。

國民黨文傳會副主委林家興表示，歷屆總統僅陳水扁有國務機要費涉法問題，修法不具有普遍適用性，難以說服社會大眾，但柯建銘卻意圖於立法院本會期再度強推，修法的急迫性何在？難道是必須對陳水扁有所交代？

林家興認為，當前疫情仍嚴峻，柯建銘身為執政黨大黨鞭應多關注防疫、振興疫後經濟、解決人民迫切民生需求等議案或修法工作，不應該在全民共同抗疫之際，還在進行「政治護短」等情事，意圖幫陳水扁脫罪。

林家興說，陳水扁的國務機要費案已司法纏訟多年，後續應尊重司法單位公正審判，呼籲民進黨政府收起政治思維，切勿試圖藉由立法或修法來干擾審議中的司法案件，不要再破壞我國司法體制的信任性與獨立性。