蔣萬安拋中正紀念堂更名 文化部：銅像與堂體如何處理

國民黨立委蔣萬安今天拋出未來中正紀念堂應升級、轉型為「台灣建設紀念館」想法，被解讀是要為參選市長可能遇到的轉型正義議題拆彈。文化部長李永得中午回應，蔣應先要釐清、講清楚對於中正紀念堂現在的銅像與堂體要如何處理。

李永得表示，文化部對中正紀念堂轉型有3個原則：第一是去威權、不去歷史；第二是要彰顯對抗獨裁者的企圖，這是台灣的基本價值，也是台灣民主自由向前行的基本動力；第三是多元史觀，在這3原則上，肯定蔣萬安提議要改這件事情。

但李永得也提到，去威權其中一部分就是涉及中正紀念堂名稱與園區的問題，最後也必須要做一些決定，改成蔣萬安主張要改其他名字，但是否要改為台灣建設紀念館或改變成什麼，可以經由社會對話，大家共同來討論。

對於蔣萬安拋中正紀念堂改名議題被認為是參選台北市長起手式，李永得說，台北市的候選人這個議題也應該是他們很重視，究竟中正紀念堂園區也是在台北市。