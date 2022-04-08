民進黨：國民黨兩面手法 把台灣外交當兒戲

民進黨發言人謝佩芬今天表示，國民黨一方面以英文在社群平台上，表達誠摯歡迎美國聯邦眾議院議長波洛西訪台，一面又透過透過媒體說「這對台灣國防安全沒有實質幫助」。國民黨對外、對內大玩兩面手法，把台灣外交當兒戲，更是把對美關係當演戲。

謝佩芬指出，國民黨對美國友台政要不乏酸言酸語，例如共和黨籍的美國川普總統執政時期，國民黨副秘書長謝龍介造謠，抹黑美國衛生部長阿查爾是瘦肉精老闆；美國聯合國駐使克拉夫特預計訪台，國民黨立院黨團總召費鴻泰更以「惡客」羞辱。

謝佩芬進一步說，在民主黨籍的美國總統拜登上台後，派遣其摯友、前參議員陶德率領訪問團訪台，國民黨立委吳斯懷卻表示，他「合理的質疑，他們是否為美國軍火商來當說客？」顯見無論美國是哪一黨執政，國民黨都對美國抱持質疑、甚至敵對的態度，甚至越來越強烈。

謝佩芬指出，國民黨曾經長期執政，不會不知台美關係的重要性，否則朱立倫也不會在當上主席後，就火速設立國民黨駐美代表處，甚至頻頻放出要訪美的新聞。台灣外交處境艱難，近年來國際聲援台灣力量增強，更應珍惜為台挺身而出的國際友人，民進黨一向秉持「政黨之間對內是競爭，但對外要一致」，應該不分黨派一致對外，國民黨對波洛西來訪一事產生有如人格分裂的矛盾發言、大玩兩面手法，令人遺憾。