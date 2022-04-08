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解套轉型正義 蔣萬安拋中正紀念堂升級台灣建設紀念館

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
文化部在中正紀念堂增展獨裁事蹟，再掀中正紀念堂轉型爭議。國民黨立委蔣萬安今拋出未來中正紀念堂應升級、轉型為「台灣建設紀念館」，從紀念特定領導者，擴大紀念過去70年來，所有為這片土地付出與努力的台灣人民。記者周志豪／攝影
文化部在中正紀念堂增展獨裁事蹟，再掀中正紀念堂轉型爭議。國民黨立委蔣萬安今拋出未來中正紀念堂應升級、轉型為「台灣建設紀念館」，從紀念特定領導者，擴大紀念過去70年來，所有為這片土地付出與努力的台灣人民。記者周志豪／攝影

文化部在中正紀念堂增展獨裁事蹟，再掀中正紀念堂轉型爭議。國民黨立委蔣萬安今拋出未來中正紀念堂應升級、轉型為「台灣建設紀念館」，從紀念特定領導者，擴大紀念過去70年來，所有為這片土地付出與努力的台灣人民。

蔣萬安表示，過去兩位蔣總統在保衛中華民國，推動台灣發展的歷史軌跡上，有不可抹滅貢獻，肩負起建設、壯大、保衛台灣的使命，未來應要用更高的視野、未來性的觀點看待中正紀念堂的歷史定位，應朝向台灣建設紀念館升級轉型。

蔣萬安說，過去這70年，不只是政府領導人，而是來自各個族群、每個民眾，像是近百萬用血汗建設台灣的榮民，在經濟起飛時代日夜在加工廠加班的女工，或是在農業、文化上為這片土地默默付出、奠下基礎的無名英雄，都應該要紀念。

蔣萬安認為，今天台灣所擁有的經濟成績、民主成果，絕對不是任何個人、「一個家族」創造，而是多個族群、多個世代共同努力付出，才有今天的果實，應以台灣建設紀念館來紀念、彰顯他們對這片土地貢獻，正視這70年來的正向力量。

蔣萬安批評，任何黨派、組織都不應試著用中正紀念堂園區議題，來操作擴大社會的仇恨與對立，而應正視過去70年，為這片土地的付出、正向力量；也只有正視過去這段時間，大家放眼未來、攜手向前，才能迎接新的世代。

至於台灣建設紀念館是否將放入未來競選台北市長政見，蔣萬安說，這是目前他覺得的一個可行方向，具有未來性的高度，感念、紀念、彰顯，過去70年所有多元族群、世代，為這片土地努力奉獻付出，讓台灣今天有這樣的成果、成績。

因中正紀念堂由文化部主管，台灣建設紀念館主張必須經中央同意。蔣萬安說，大家必須好好討論、做好溝通。

蔣萬安 中正紀念堂 紀念館

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