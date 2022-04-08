抗強權換顛沛流離 張之豪：彭明敏是台灣的良心與典範

基隆市議員張之豪今天上午轉貼前總統府資政、台灣獨立運動領袖彭明敏今清晨過世訊息， 享耆壽98歲。張之豪在加拿大讀大學時，結識當時任總統府資政的彭明敏，也加入彭明敏基金會擔任志工。張之豪說，「彭明敏是台灣的良心與典範，我很悲傷。」

張之豪上午轉貼彭明敏基金會貼文，「彭明敏先生已於2022年4月8日清晨5時55分安詳離世，謹遵囑，一切從簡，不辦任何形式的喪禮。入殮火化後埋葬於高雄鹽埕教會的鹽光墓園。」

基隆市議員張之豪於加拿大讀大學時，結識當時任總統府資政的彭明敏，也加入彭明敏基金會擔任志工，是彭明敏晚年少數公開支持助選的年輕政治工作者，另一位則是台灣人民自救宣言的共同發起人魏廷朝的千金魏筠，參選本屆桃園市議員。

張之豪說，「彭明敏是台灣的良心與典範，我很悲傷。」

張之豪表示，彭明敏曾經是蔣介石最想提拔的台灣人，但他有骨氣有傲氣，不願為了榮華富貴明哲保身而向強權低頭，他秉持良心，反抗強權，因此換來顛沛流離的後半生。

張之豪指出，但是歷史終於還他公道，他對台灣國際地位的見解，他對台灣政治力量的預言，都變成鐵一般的事實。現在的台灣仍然是一個未完成的故事、未正常的國家，期許台灣人繼續走下去，走出台灣的下一個章節。