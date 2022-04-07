訪台計畫生變 美眾院議長波洛西確診新冠延後亞洲行

美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）7日確診新冠肺炎，已經取消下午的記者會，她即將率團訪問亞洲的計畫延後；傳波洛西可望在亞洲行訪台，如今計畫恐被打亂。

波洛西副發言人漢米爾（Drew Hammill）在推特表示，波洛西確診後沒有出現症狀，她將依循聯邦疾病防治中心（CDC）準則開始隔離。

漢米爾表示，波洛西原定率團訪問亞洲的計畫，將延後舉行。

此外，盛傳將隨波洛西一道訪台的聯邦眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）也在6日在推特發文宣布自己確診新冠肺炎。

根據CDC標準，確診者應隔離5天，無症狀或症狀減輕者在解除隔離後的5天內，需要在與人接觸時戴上口罩，避免傳染。