言論自由日 蔡英文、賴清德感念鄭南榕

今天是言論自由日，也是黨外人士鄭南榕自焚殉道33周年，蔡英文總統在臉書上指出，感念鄭南榕為了堅持理念的奮不顧身，也感謝所有在那個威權年代，為了台灣，為了自由民主，犧牲個人，歷經苦難也要挺身而出的每一位先行者，「正因為他們的無私奉獻，此刻的台灣人可以自由思想，可以大聲說話，可以沒有顧慮的爭執不同，享受與所有進步國家沒有差別的自由。」

蔡總統說，「近來從俄國侵略烏克蘭的戰事中，各種錯假訊息的認知操作，讓我們警覺到言論自由的挑戰永遠都在。威權勢力藉者這樣的操作，意圖誤導我們的認知，分化團結，進而讓我們失去對民主自由的信心。」

蔡總統表示，「此時此刻，強化台灣民主的韌性，就是我們的責任。這一代的台灣人必須有能力，因應各種新型態對自由民主的挑戰，更要持續努力打造台灣，成為更多元、透明與活躍的民主社會，為世世代代的台灣人，奠定自由民主的永續基礎。」她也說，只要台灣人民持之以恆地訴說民主、自由的故事，記取前人的精神和貢獻，並且堅持這條守護民主、捍衛自由的路，台灣的民主將會持續壯大。

副總統賴清德表示，言論自由並非理所當然，而是經過慘烈的爭取與犧牲，鄭南榕留給台灣的珍貴價值，也不只是權利，更是一份責任。在俄烏及國際衝突中，看到虛假戰事資訊，意圖導引輿論方向、誤導國際對事實的認知，這種濫用言論自由與媒體力量，是比槍砲更強大的威脅。

賴清德說，「識讀」能力是讓公民有能力可以查證、判讀資訊的內容真偽，減少被誤導的機會，是這一代的責任。艱辛爭取來的言論自由，不是為了濫用，而是經由有責任的行使，讓台灣能有尊嚴的「自由生活」。

賴清德說，感念鄭南榕的勇氣與犧牲，為爭取自由民主的路，點上一盞燈，「延續著這分堅持，我們要努力不懈，讓世世代代的台灣人，都能『自由生活』，讓言論自由的精神與理念，繼續在台灣這塊土地持續深化、永續傳遞。」