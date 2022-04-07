陳水扁開記者會自清涉貪 謝長廷：看了感慨萬分

前總統陳水扁今天舉行國際記者會，公布當年國務機要費21項金錢流向，證明沒有貪汙；曾與陳水扁有「長扁之爭」的駐日代表謝長廷表示，陳水扁堅持不默，看了感慨萬分。

謝長廷在臉書發文指出，隨著時間流逝和世事變化，這多年前機要費的流向，也許大多數人已經沒有興趣，不過對阿扁來說卻是一生榮辱轉折關鍵，他堅持不默的態度，看了感慨萬分。

謝長廷表示，其實總統的國務機要費就是首長的特別費，依從前習慣，用途由首長決定，限制很寛鬆；但2006年間特偵組突然偵查起訴藍綠多位首長，包括前總統馬英九，馬英九嘶聲喊冤，並宣布參選總統，藍營也全力援救，最後法院就起訴部分判無罪，而承辦檢察官也放手沒再追訴其他部分而得脫身。

謝長廷提到，馬英九當選總統後，國民黨占多數的立法院通過修法，火速將特別費除罪，以防生變，為馬杜後患，因綠營也有人涉案，所以民進黨也沒有反對，卻留下國務機要費沒有除罪；而當年舖天蓋地的紅衫軍運動，抗議陳水扁貪汙，主要指的是貪汙國務機要費，其他都是調查過程的案外案。