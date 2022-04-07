快訊

空中驚魂10分鐘！馬航近萬公尺高空突急墜 乘客慘叫遭拋出座位

中職／ 失言「陳鴻文飛刀射向那些死猴子」網：主播吃炸藥了

朱立倫批蔡總統防疫搞政治...民進黨：處理內鬥 亂抹政治考量？

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨發言人周江杰。 聯合報系資料照片／記者蔡晉宇攝影
民進黨發言人周江杰。 聯合報系資料照片／記者蔡晉宇攝影

蔡英文總統昨天親自舉行防疫會議，邀集副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、台大副校長張上淳、疾管署署長周志浩及桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁一起深入交換意見，會後確定現階段目標是「重症求清零、有效管控輕症」，持續「減災」。但國民黨主席朱立倫今天批評，蔡總統開會跳過首都台北市、人口最多的新北市，還有第二大都台中市，明顯有政黨之別，連防疫都要搞政治。

民進黨發言人周江杰回應，桃園和高雄是守護邊境、國門的重要城市，大家都知道邊境防疫工作最為吃重，總統徵詢相關縣市首長防疫工作，更凸顯政府重視防疫的態度。

周江杰表示，朱立倫是否昨天忙著處理黨內選舉內鬥，今天才想到要把防疫亂抹上政治考量？面對防疫工作，少一點政治口水，才是全民之福。

朱立倫 蔡英文 民進黨

延伸閱讀

出任國民黨駐美代表 黃介正：對美工作「全方位展開」

羅智強遭打壓？台南議員蔡育輝嗆朱立倫不管就脫黨參選

蔡英文防疫會議只邀綠市長 朱立倫批防疫都有政黨之別

影／不會提名羅智強？朱立倫：我必須講真話

相關新聞

朱立倫批蔡總統防疫搞政治...民進黨：處理內鬥 亂抹政治考量？

蔡英文總統昨天親自舉行防疫會議，邀集副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、台大副校長張上淳、疾管...

先認罪後特赦？扁曝光21項機密外交 還拉蔡蘇馬背書

前總統陳水扁國務機要費案纏訟近16年，陳水扁今公布21項機密外交與資助犒賞餽贈支出，總計1億3300萬2010元，主張「因公支出大於因公收入，根本沒有不法所得」。陳水扁還拉蔡英文、蘇貞昌與馬英九替他「背書」，扁說，蔡、蘇都曾表示特別費爭議，是制度問題，不是貪瀆問題；馬英九當年的特別費爭議獲判無罪，就是因公支出大於因公收入，「只要沒有雙標，就可以當作參考」。

日富士新聞：波洛西訪日後 將調整行程訪台

日本富士新聞台7日報導，消息人士透露，美國聯邦眾議院議長波洛西訪問日本後，將調整行程訪問台灣。

出任國民黨駐美代表 黃介正：對美工作「全方位展開」

國民黨國際部主任兼駐美代表黃介正指出，對美工作全方位展開，首要辦好主席朱立倫訪美行程，而他身為駐美代表，估計一年將訪美三...

放任雙北停課不同調 中央想坐等混亂…再來扮救世主？

Omicron變異株來得又急又快，光是雙北就已經超過48所高中以下學校停課，讓家長陷入恐慌。但總統蔡英文召開的防疫策略會議，卻未納入雙北市長的聲音；停課規定，教育部也任由地方政府提出比中央更嚴的標準，讓一個生活圈的雙北市出現落差，難道蔡政府打算坐等雙北產生混亂、矛盾，最後才出手，扮演選舉年的救世主？

朱立倫為何硬擋羅智強 憂重演2018提名慘痛教訓？

國民黨台北市議員羅智強自行宣布參選桃園市長，僅半天時間，國民黨秘書長黃健庭就舉行記者會表示，羅民調低於黨內潛在候選人，甚至比民進黨潛在對手低，地方議員也認為羅智強很弱，選策會已排除提名羅參選桃園市長可能性。黃健庭毫不留情面批評羅智強，當然是銜黨主席之命，朱立倫這次為何如此強硬？黨內表示，2018年不分區立委怯戰縣市長，國民黨打仗「找嘸人」的教訓，讓當初提名這些立委的朱立倫險成罪人，朱迄今「餘悸猶存」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。