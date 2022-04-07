朱立倫批蔡總統防疫搞政治...民進黨：處理內鬥 亂抹政治考量？

蔡英文總統昨天親自舉行防疫會議，邀集副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、台大副校長張上淳、疾管署署長周志浩及桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁一起深入交換意見，會後確定現階段目標是「重症求清零、有效管控輕症」，持續「減災」。但國民黨主席朱立倫今天批評，蔡總統開會跳過首都台北市、人口最多的新北市，還有第二大都台中市，明顯有政黨之別，連防疫都要搞政治。

民進黨發言人周江杰回應，桃園和高雄是守護邊境、國門的重要城市，大家都知道邊境防疫工作最為吃重，總統徵詢相關縣市首長防疫工作，更凸顯政府重視防疫的態度。

周江杰表示，朱立倫是否昨天忙著處理黨內選舉內鬥，今天才想到要把防疫亂抹上政治考量？面對防疫工作，少一點政治口水，才是全民之福。